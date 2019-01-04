"Не матимемо виправдання у Судний день": Варфоломій звернувся до автокефальних церков через ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій звернувся до патріархів та архієпископів автокефальних православних церков. Варфоломій закликає їх підтримати надання автокефалії новоствореній Православній церкві України.

Звернення Вселенського патріарха опублікували на сайті Оrthodoxia.info

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Варфоломій наголосив, що "якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти відчайдушної боротьби в Україні, ми не матимемо жодного виправдання у Судний день".

Реалізація усіх зусиль очікується 6 січня, у день Богоявлення, коли ми маємо намір дарувати Томос про автокефалію і відсвяткувати його з предстоятелем автокефальної православної церкви (України – 24 канал),

– заявив Варфоломій.

Вселенський патріарх також додав, що представники українського духовенства почали прибувати на Фанар, а ієрархи помісних православних церков мають “вивчити деталі листа, щоб приступити до визнання нової церкви”.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.



Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.