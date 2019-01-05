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      Варфоломей собирается посетить Украину

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      Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заверил, что вселенский патриарх Варфоломей "в ближайшее время" посетит Киев
      Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заверил, что вселенский патриарх Варфоломей "в ближайшее время" посетит Киев / Getty Images

      Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время приедет в Украину. По его словам, священнослужитель посетит Киев.

      Такое заявление он сделал в комментарии "Радио Свобода".

      Читайте также: Как Вселенский патриархат будет относиться к Православной церкви Украины: заявление Варфоломея

      Как подчеркнул глава украинского парламента, произойдет это "в ближайшее время".

      "Я имел с ним разговор. Он поблагодарил и меня как председателя Верховной Рады Украины, и Верховную Раду за тот огромный вклад, поскольку мы начали. Также он еще раз подтвердил, что его слово о том, что он приедет в Украину, остается актуальным", – отметил Парубий.

      По словам политика, следовательно, Украина и Константинополь будут согласовывать даты. Также спикер добавил, что на эту тему был разговор с Президентом Украины Петром Порошенко.

      "Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем ожидать приезд в Украину Святейшего патриарха Варфоломея", – подытожил Парубий.

      Напомним, 6 января в Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия в 8:30 состоится божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. После нее последний получит Томос.

      Добавим, что после подписания этого исторического документа Президент Украины Петр Порошенко наградил вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени и пригласил священнослужителя в Украину.

      Теги: Вселенський патриархат Томос Новости Украины Новости политики Религия Андрей Парубий
      Источник: 24 Канал
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