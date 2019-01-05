Варфоломей собирается посетить Украину

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время приедет в Украину. По его словам, священнослужитель посетит Киев.

Такое заявление он сделал в комментарии "Радио Свобода".

Читайте также: Как Вселенский патриархат будет относиться к Православной церкви Украины: заявление Варфоломея

Как подчеркнул глава украинского парламента, произойдет это "в ближайшее время".

"Я имел с ним разговор. Он поблагодарил и меня как председателя Верховной Рады Украины, и Верховную Раду за тот огромный вклад, поскольку мы начали. Также он еще раз подтвердил, что его слово о том, что он приедет в Украину, остается актуальным", – отметил Парубий.

По словам политика, следовательно, Украина и Константинополь будут согласовывать даты. Также спикер добавил, что на эту тему был разговор с Президентом Украины Петром Порошенко.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем ожидать приезд в Украину Святейшего патриарха Варфоломея", – подытожил Парубий.

Напомним, 6 января в Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия в 8:30 состоится божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. После нее последний получит Томос.

Добавим, что после подписания этого исторического документа Президент Украины Петр Порошенко наградил вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени и пригласил священнослужителя в Украину.