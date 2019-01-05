Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом и пригласил его в Украину

Президент Петр Порошенко наградил вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" І степени.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Известно, что эта награда вручена "за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, подъем авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность, утверждение идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия".

Стоит добавить, что Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Петру Порошенко памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.

Кроме того, президент также пригласил патриарха Варфоломея с визитом в Украину.

24 канал сообщал, что Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в 12:40 подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Напомним, сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти десятки приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.