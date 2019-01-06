Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством

Глава Вселенского патриархата Варфоломей по случаю Рождества Христова пожелал украинцам мира. Также священнослужитель заверил, что всегда будет молиться за Украину.

Соответствующие его слова передает пресс-служба Президента Украины.

Читайте также: Что сказал Варфоломей во время вручение Томоса Украине

По словам Варфоломея, подписание Томоса – это особая миссия для Украины и радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами.

"Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украину. Благодать новорожденного Спасителя пусть благословит всех украинцев в новом, 2019 году", – подчеркнул вселенский патриарх.

Также он заявил, что всегда будет молиться за Украину, как и делал это до сегодняшнего дня.

Напомним, накануне глава украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в ближайшее время Варфоломей намерен посетить Украину. По словам политика, сейчас Украина и Константинополь согласовывают даты.