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      Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством

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      Что вселенский патриарх Варфоломей пожелал украинцам по случаю Рождества
      Что вселенский патриарх Варфоломей пожелал украинцам по случаю Рождества / Getty Images

      Глава Вселенского патриархата Варфоломей по случаю Рождества Христова пожелал украинцам мира. Также священнослужитель заверил, что всегда будет молиться за Украину.

      Соответствующие его слова передает пресс-служба Президента Украины.

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      По словам Варфоломея, подписание Томоса – это особая миссия для Украины и радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами.

      "Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украину. Благодать новорожденного Спасителя пусть благословит всех украинцев в новом, 2019 году", – подчеркнул вселенский патриарх.

      Также он заявил, что всегда будет молиться за Украину, как и делал это до сегодняшнего дня.

      Напомним, накануне глава украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в ближайшее время Варфоломей намерен посетить Украину. По словам политика, сейчас Украина и Константинополь согласовывают даты.

      Теги: Религия Томос Новости Украины Рождество Вселенський патриархат
      Источник: 24 канал
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