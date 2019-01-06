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      Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии

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      Сегодня, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Томос об автокефалии: что это значит для украинцев

      Божественная литургия и церемония передачи Томоса состоялось в Патриаршем храме Святого Георгия. С самого утра туда прибыла официальная делегация и обычные украинцы, которые в канун Рождества решили приехать в Стамбул, чтобы увидеть историческое событие собственными глазами.

      Приехать сюда – это не просто воспользоваться такой возможностью. Я думаю, что это – обязанность. У нас собралась команда единомышленников, которые об этом мечтали. И мы очень рады, что мечта о Томосе и утверждение украинской церкви осуществились,
      – прокомментировал житель Луцка Николай Булига.

      Так, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю новообразованной Православной церкви Украины Епифанию посох и Томос, который провозглашает автокефалию. Теперь процедура получения Украиной церковной независимости официально завершена.

      Отметим, что благодаря Томосу Православная Церковь Украины потеряла любую зависимость от России. После торжеств с поздравительным словом выступили Вселенский патриарх Варфоломей, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и президент Порошенко.

      Что такое Томос? Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Теги: Новости Украины Религия Томос Новости политики
      Источник: 24 Канал
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