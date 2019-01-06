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      Что сказал Варфоломей во время вручения Томоса Украине

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      Сегодня начинается новая страница в истории Украины, – Варфоломей о Томосе для ПЦУ
      Сегодня начинается новая страница в истории Украины, – Варфоломей о Томосе для ПЦУ / Getty Images

      Вселенский патриарх Варфоломей во время предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии вспомнил исторические события, когда Киевская митрополия была подчинена Москве. Правда, по его словам, украинцы всегда стремились еклезиастичной независимости.

      Часть текста речи Вселенского патриархата обнародовало "Громадское".

      Читайте также: Опубликован полный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

      "Зима прошла" для схизмы и разделения. "Дождь кончился и канул" для еклезиастичной изоляции. Цветок единства "появляется на земле" и "приходит время" для славной Святой Киевской митрополии получить свою еклезиастичную независимость.

      Относительно исторических обстоятельств, вспоминая нашего предшественника Дионисия IV (именно при нем в 1687 году Киевскую митрополию было подчинено Москве – 24 канал.), Экуменистический Патриархат позволил рукоположение митрополита Киевского патриархом Московским, впрочем никогда не признавал его канонической юрисдикции в отношении подчинения российскому патриархату.

      Как свидетельствуют архивные источники и события, происходившие, те, что были в прошлом, и нынешние, говорится не только о том, что верующие Киева когда-нибудь считали себя частью Церкви Москвы. Уже с 1325 года (тогда была создана кафедра митрополита в Москве, до того она была в городе Владимир – 24 канал), когда митрополию Киева было временно передано Москве, верующие в Киеве стремились к еклезиастичной независимости – это желание не исчезло в течение веков и превратилось в "мощное и непреодолимое желание их души". Именно поэтому первая конституция Украины (Первая Конституция Украины гетьмана Пилипа Орлика – 24 канал), которая появилась в 1710 году, отметила, что "Православная церковь Украины должна оставаться под святым апостольским престолом в Константинополе".

      Итак, учитывая неоспоримые и непреклонны исторические свидетельства, мы обычно приняли во внимание постоянные запросы даровать автокефалию и в части иерархии, и в вопросе статуса церкви.

      Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, таким же способом дарила еклезиастичний статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит ее вам.

      Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей".

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

      Как создавали единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      ВАРФОЛОМЕЙ И АВТОКЕФАЛИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости Украины Томос Религия Православная церковь Украины Новости политики Вселенський патриархат
      Источник: 24 Канал
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