Опубликован полный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

В сети опубликован полный текст перевода Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, который в Константинополе (Стамбуле) подписал глава Вселенского патриархата Варфоломей.

24 канал сообщал, что в субботу, 5 января, в 12:40 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Перед подписанием текст Томоса был зачитан на греческом языке с амвона.

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Впоследствии в сети появились фрагменты перевода этого исторического документа.

Сейчас предлагаем Вашему вниманию полный текст перевода Томоса об автокефалии Православной церкви Украины от Варфоломея, милостью Божьей Архиепископ Константинополя, Нового Рима и Вселенского Патриарха. Соответствующий документ опубликовала ТСН.

Вы пришли к горе Сионской... и к Церкви первородных " (Евр. 12: 22-23), блаженный среди народов Апостол Павел говорит всем верным; и действительно, Церковь является горой, поэтому крепкой и стойкой, нерушимой и непоколебимой. Хотя одним стадом и одним телом Христовым есть и называется Церковью Божьей, которая повсюду имеет исповедание православной веры, общность в таинствах в Духе Святом и незыблемость апостольского преемства и канонического порядка, но еще с апостольских времен состоит из Церквей, расположенных на землях и странах, внутренне самоуправных собственными пастырями и учителями и служителями Евангелия Христова, то есть каждого места епископами, по причинам не только исторического значения городов и стран в мире, но и вследствие особых пастырских необходимостей в них.



5 января Вселеньский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины

Итак, поскольку благочестивая и Богомбереженая земля Украины является укрепленной и возвеличенной высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления и бок о бок с народом и созвучно с его давними просьбами своего времени обращенными к святейшему Апостольскому Константинопольскому Престолу, который по многовековым каноническим преданием является обязанным беспокоиться о Святых православных Церквях, которые имеют в этом потребность, а больше всего о тех, с которыми всегда с ними связана каноническими узами, как, к примеру, историческая Митрополия Киевская, – то наша Покорность с Преосвященними при нас Митрополитами и всечесними, любимыми в Святом Духе братьями и сослужителями, по долгу заботы Великой Христовой Церкви по Православный мир, для исцеления постоянно угрожающих расколов и разделов в поместных Церквях, единомышленно определяем и провозглашаем, чтобы вся Православная Церковь, что находится в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украины вместе с Священными Митрополиями, Архиепископиями, Епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями, которая находится под покровом Основателя Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Богочеловека Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой, имея Первого в церковных делах и признавая каждого ее канонического Предстоятеля, который носит титул «Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины», – не допускается какого-либо дополнения или вычитания от его титула без разрешения Константинопольской Церкви, – что является председателем Святейшего Синода, который ежегодно созывается из Архиереев, приглашенных поочередно по их старшинству из числа тех, что имеют епархии в географических границах Украины. Таким образом будут управляться дела Церкви в этой стране, как провозглашают божественные и святые каноны, свободно и в Святом Духе, и беспрепятственно, без какого-либо иного внешнего влияния.

К тому же, этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и упоминать под именем "Святая Церковь Украины", как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства.

И мы предоставляем ей привилегии и все суверенные права, принадлежащие автокефальной церковной Власти, так что отныне Митрополит Киевский и Всея Украины, совершая богослужения, поминает "Всех Епископов Православных", а сонм святых Архиереев при нем поминает его имя как Первого и Предстоятеля Святой Церкви Украины. То, что касается внутреннего церковного управления, рассматривается, судится и определяется исключительно им и Священным Синодом, следуя евангельскому и другому учению, согласно священным преданиям и уважаемым каноническим постановлениям нашей Святой Православной Церкви, и наставлениям 6-го канона и Никейского Вселенского Собора, который определяет, что "если же при совместном голосовании всех, которое будет справедливым и согласно церковному канону, двое или трое из-за собственной склонности к спорам будут отрицать, то пусть имеет силу решение большинства", к тому же сохраняется право всех архиереев и прочего духовенства на апелляционное обращение к Вселенскому Патриарху, который имеет каноническую ответственность принимать безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства поместных Церквей, в связи с 9-м и 16-м священными канонами IV Халкидонского Вселенского Собора.

Проясняем к выше сказанному, что Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и имеет вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения с Вселенским Патриархатом и другими поместными Православными Церквами. И к этому, Митрополит Киевский и Всея Украины, как и Архиереи Святой Церкви Украины, избираются отныне согласно надлежащих положений божественных и священных Канонов и в соответствии с соответствующими положениями ее Устава, которые имеют в всем обязательно соответствовать положениям этого Патриаршего и Синодального Томоса. Все архиереи обязаны заботиться, чтобы боголюбно пасти народ Божий, ведя в страхе Божьем мир и согласие в стране и в своей Церкви.

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Но чтобы во всем находилась не приуменьшенная связь духовного единства и общения святых Божиих Церквей, потому что мы научились "сохранять единство духа в союзе мира" (Еф. 4:3), то каждый Блаженнейший Митрополит Киевский и Всея Украины должен поминать по древним Преданиям святых Отцов наших Вселенского Патриарха, Блаженнейших Патриархов и других Предстоятелей поместных Православных Церквей, в ряду Диптихов, согласно каноническому порядку, получив свое место после Предстоятеля Церкви Чехии и Словакии в священных Диптихах и на церковных собраниях.

Таким образом, Православная Церковь Украины, через своего Первого канонического местоблюстителя Киевского Престола, обязана участвовать в отношении важных канонических, догматических и иных вопросах в межправославных совещаниях, которые собираются время от времени, по священному обычаю, давно устоявшимся Отцами. Первый же, настановленный, обязан обязательно посылать необходимые надлежащие Мирные Грамоты к Вселенскому Патриарху и в других Предстоятелей, и сам имеет право от них получать, начиная свои мирные поездки от Первопрестольной Церкви Константинополя по обычаям, получая от нее и Святое Миро, для проявления духовного единства с ней. Для решения значительных вопросов церковного, догматического и канонического характера следует Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины, от имени Священного Синода своей Церкви обращаться к нашему Святейшему и Вселенскому Патриаршему Престолу, стремясь от него авторитетного мнения и твердого взаимопонимания, причем права Вселенского Престола на Экзархат в Украине и священные ставропигии хранятся неприменшеними.

Так вот, на всех этих условиях, наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной и щедро призывает на Иерархию на Украинской земле, непорочный клир и благочестивый народ ее, из неисчерпаемого сокровища Святого Духа, божественные дары, молясь, чтобы Первый и Великий Архиерей Иисус Христос, заступничеством всенепорочной и всеблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, святого славного и равноапостольного князя Владимира и святой славной княгини Ольги, преподобных и богоносных Отцов наших, подвижников и монахов Киево-Печерской Лавры и других монастырей, укрепил ее навсегда в теле Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви таким образом зачисленную Автокефальную Церковь Украины и подал ей благостояння, единство, мир и рост, на славу Его, и Отца, и Святого Духа.

Таким образом, такое решенное и рассужденное, а также в радостное извещение Вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного сохранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Константинопольской Церкви Христовой, врученный в точном и идентичной копии Блаженнейшему Предстоятелю Святейшей Церкви, митрополиту Епифанию и Его превосходительству Президенту Украины господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления.



Вселенский патриархат передаст ПЦУ Томос об автокефалии 6 января

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Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12.

– Вселенский Патриарх Варфоломей, во Христе Боге решает

– митрополит Пантелеймон Вриульский,

– митрополит Итальянский и Мальтийский Геннадий,

– митрополит Германский Августин,

– митрополит Герман Транупольский,

- митрополит Нью-Джерский Евангелие,

– митрополит Родосский Кирилл,

- митрополит Ретимнский и Авлопотамский Евгений,

– митрополит Корейский Амвросий,

– митрополит Сингапурский Константин,

– митрополит Австрийский Арсений,

- митрополит Симский Хризостом,

митрополит Чикагский Нафанаил.

Напомним, 6 января в Патриаршем храме Святого Георгия в 8:30 состоится божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. После нее последний получит Томос.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.