6 января в момент передачи Томоса от Варфоломея к Епифанию будет официальным стартом автокефалии

Впервые за тысячу лет Киевский митрополит служил в главной церкви Вселенского Патриархата. Это – историческое событие само по себе. А затем состоялось подписание Томоса об автокефалии и предоставление независимости Православной церкви Украины.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал очевидец событий, журналист Радио Свобода Ростислав Хотин.

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По его словам, в день подписания Томоса историчность чувствовалась в каждую минуту и на каждом шагу.

333 года прошло с тех пор, как Москва аннексировала украинские церкви, и 333 года Украина ждала освобождения. Завтра (6 января – 24 канал) на праздник Крещения утром патриарх Варфоломей передаст митрополиту Епифанию из рук в руки подписан Томос,

– сообщил журналист.

И добавил, что с точки зрения церковных канонов и церковной юриспруденции этот момент передачи и будет полноценным стартом 15-й Автокефальной православной церкви мира.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ, который выпускают, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию – подчиненной церкви. Томос иногда выдают по вопросам положений христианского вероучения, и чаще всего он касается церковного устройства.

Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет почти семь тысяч приходов. В интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.