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      После подписания Томоса присутствующие в один голос спели украинскую колядку: трогательное видео

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      После подписания Томоса в храме зазвучала украинская колядка
      После подписания Томоса в храме зазвучала украинская колядка / Фото из открытых источников

      После завершения церемонии подписания Томоса в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле зазвучала украинская колядка.

      Соответствующее видео опубликовали украинские СМИ.

      Читайте также: "Ждали этот день семь веков": Варфоломей сделал первое заявление после подписания Томоса

      Так, представители Украины в один голос спели колядку "Новая радость стала".

      24 канал писал, что Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины 5 декабря.

       

      Завтра, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия в 8:30 состоится божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний. После нее предстоятель ПЦУ получит Томос.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Напомним, сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости политики Новости Украины Томос Религия Вселенський патриархат Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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