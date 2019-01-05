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      Після підписання Томосу присутні в один голос заспівали українську колядку: зворушливе відео

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      Після підписання Томосу в храмі зазвучала українська колядка
      Після підписання Томосу в храмі зазвучала українська колядка / Фото з відкритих джерел

      Після завершення церемонії підписання Томосу в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі зазвучала українська колядка.

      Відповідне відео опублікували українські ЗМІ.

      Читайте також: "Чекали на цей день сім століть": Варфоломій зробив першу заяву після підписання Томосу

      Так, після того, як Ваофоломій завершив пдіписання документа, представники України в один голос заспівали колядку "Нова радість стала".

      24 канал писав, що Вселенський патріарх Варфоломій підписав підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України 5 грудня.

       

      Завтра, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія о 8:30 відбудеться божественна літургія, яку спільно відправлятимуть Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. Після неї предстоятель ПЦУ отримає Томос.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Релігія Новини України Новини політики Православна церква України Вселенський патріархат Томос
      Джерело: 24 Канал
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