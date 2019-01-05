17:04
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведус сплятус. Дипломатический наркотрафик в России
      Вєсті Кремля
      14:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: Скрытый "талант" Ляшко. Провальный стартап коммунистов
      Вєсті.UA
      17:33, 4 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ: опубликован перевод исторического документа

      163 Читати новину українською
      Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ: опубликован перевод исторического документа

      В сети опубликовали перевод текста Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Добавим, что оригинал документа был каллиграфически оформлен и написан на пергаменте на греческом языке.

      Перевод на украинский в своем Twitter опубликовал Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

      Читайте также: Как выглядит Томос об автокефалии Православной церкви Украины: фото

      «Перевод подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем І в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и его жены Марины, а также Митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины», – отметил дипломат.

      Как отмечается в документе, Вселенский патриархат ("Святая Христова Великая Церковь") благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины автокефальной.

      Такое решено и рассужено и в радости возвещено Вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного сохранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Константинопольской Церкви Христовой, врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святой Церкви Украины, корь Епифанию и Его Высокопревосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления,
      – отметили во Вселенском патриархате.

      Также в Томосе прописано некоторые установочные моменты Православной церкви Украины.

      Томос об автокефалии ПЦУ: опубликован перевод документа на украинский

      Томос, Автокефалія, Варфоломій, Вселенський патріархат, церква, ПЦУ, релігія, переклад

      Томос, Автокефалія, Варфоломій, Вселенський патріархат, церква, ПЦУ, релігія, переклад

      Томос, Автокефалія, Варфоломій, Вселенський патріархат, церква, ПЦУ, релігія, переклад

      К слову, после подписания Томоса об автокефалии Президент Украины Петр Порошенко наградил вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" І степени.

      Что такое Томос?
      Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Новости политики Томос Православная церковь Украины Религия Вселенський патриархат
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Російська економіка проти Путіна
      сегодня , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 16
      12 блюд на Святвечер
      сегодня , 15:01 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сегодня , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 378
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сегодня , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 37
      Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      сегодня , 10:00 Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      Олексій Чибісов 2911
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 15 октября: температура воздуха существенно изменится
       15 октября 2017 , 09:20
      Луганская ТЭС в ожидании трагедии
       26 июня 2015 , 13:32
      Бензин снова существенно подорожал
       28 сентября 2018 , 09:02
      Шевченко – автор лучшего гола в истории Милана в знаменитом противостоянии (видео)
       11 ноября 2018 , 23:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук