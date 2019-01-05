Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ: опубликован перевод исторического документа

В сети опубликовали перевод текста Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Добавим, что оригинал документа был каллиграфически оформлен и написан на пергаменте на греческом языке.

Перевод на украинский в своем Twitter опубликовал Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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«Перевод подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем І в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и его жены Марины, а также Митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины», – отметил дипломат.

Как отмечается в документе, Вселенский патриархат ("Святая Христова Великая Церковь") благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины автокефальной.

Такое решено и рассужено и в радости возвещено Вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного сохранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Константинопольской Церкви Христовой, врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святой Церкви Украины, корь Епифанию и Его Высокопревосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления,

– отметили во Вселенском патриархате.

Также в Томосе прописано некоторые установочные моменты Православной церкви Украины.

Томос об автокефалии ПЦУ: опубликован перевод документа на украинский

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 5 січня 2019 р.

К слову, после подписания Томоса об автокефалии Президент Украины Петр Порошенко наградил вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" І степени.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.