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      Как выглядит Томос об автокефалии Православной церкви Украины: фото

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      Томос об автокефалии Православной церкви Украины
      Томос об автокефалии Православной церкви Украины / Фото из Facebook

      В сети показали фото Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины, который 5 января подписал Вселенский патриарх Варфоломей.

      Соответствующие фотографии обнародовал Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

      Читайте также: "Ждали этот день семь веков": Варфоломей сделал первое заявление после подписания Томоса

      Ранее 24 канал сообщал, что в субботу, 5 января, в 12:40 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.


      Томос об автокефалии ПЦУ


      Томос об автокефалии для Православной церкви Украины

      Документ-оригинал Томоса каллиграфически оформлен и написан на пергаменте. Его 4 января привез в Константинополь иеромонах, иконописец и каллиграф Лука.

      Также, фотографию с Томосом обнародовал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли украины Степан Кубив в своем Facebook.

      "Молимся вместе в Патриаршем соборе святого Георгия. У нас в руках Томос", – написал Кубив.

      Отметим, Степан Кубив входит в делегацию из Украины, которая уехала в Стамбул для получения Томоса. Кроме него, в Турцию прибыли Президент Украины Петр Порошенко с семьей, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-президент Виктор Ющенко и еще десяток министров и священнослужителей.


      Подписание Томоса Варфоломеем


      Варфоломей подписал Томос об автокефалии


      Томос об автокефалии ПЦУ

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Напомним, сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Религия Православная церковь Украины Новости Украины Вселенський патриархат Новости политики Томос
      Источник: 24 Канал
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