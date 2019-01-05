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      Який вигляд має Томос про автокефалію Православної церкви України: фото

      2030 Читать новость на русском
      Томос про автокефалію Православної церкви України
      Томос про автокефалію Православної церкви України / Фото з Facebook

      У мережі показали фото Томос про автокефалію для Православної церкви України, який 5 січня підписав Вселенський патріарх Варфоломій.

      Відповідні світлини оприлюднив Президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.

      Читайте також: "Чекали цей день сім століть": Варфоломій зробив першу заяву після підписання Томосу

      Раніше 24 канал повідомляв, що в суботу, 5 січня, о 12:40 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.


      Томос про автокефалію ПЦУ


      Томос про автокефалію для Православної церкви України

      Документ-оригінал Томосу каліграфічно оформлений і написаний на пергаменті. Його 4 січня привіз до Константинополя ієромонах, іконописець і каліграф Лука.

      Також, світлину з Томосом оприлюднив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів у своєму Facebook.

      "Молимося разом у Патріаршому соборі святого Георгія. У нас в руках Томос", – написав Кубів.

      Зазначимо, Степан Кубів входить у делегацію з України, що поїхала до Стамбула для отримання Томосу. Окрім нього, в Туреччину прибули Президент України Петро Порошенко з сім'єю, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, екс-президент Віктор Ющенко та ще десяток міністрів та священослужителів.


      Підписання Томосу Варфоломієм


      Варфоломій підписав Томос про автокефалію


      Томос про автокефалію ПЦУ

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Томос Вселенський патріархат Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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