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      Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ: опубліковано переклад історичного документу

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      Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ: опубліковано переклад історичного документу

      У мережі опублікували переклад тексту Томосу про надання автокефалії Православній церкві України. Додамо, що оригінал документу було каліграфічно оформлений та написано на пергаменті грецькою мовою.

      24 канал повідомляв, що в суботу, 5 січня, о 12:40 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Перед підписанням текст Томосу було зачитано грецькою мовою з амвону.

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      Переклад документу на українську у своєму Twitter опублікував посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

      "Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини, а також Митрополита Київського та усієї України Патріаршого та Синодального Томосу про надання автокефалії Православній церкві України", – зауважив дипломат.

      Як наголошується у документі, Вселенський патріархат («Свята Христова Велика Церква») благословляє та проголошує Православну Церкву України автокефальною.

      Томос про автокефалію ПЦУ: опубліковано переклад документу на українську 

      Томос, Автокефалія, Варфоломій, Вселенський патріархат, церква, ПЦУ, релігія, переклад

      Томос, Автокефалія, Варфоломій, Вселенський патріархат, церква, ПЦУ, релігія, переклад

      Томос, Автокефалія, Варфоломій, Вселенський патріархат, церква, ПЦУ, релігія, переклад

      Новина доповнюється

      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Томос Вселенський патріархат Новини політики
      Джерело: 24 канал
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