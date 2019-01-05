Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ: опубліковано переклад історичного документу

У мережі опублікували переклад тексту Томосу про надання автокефалії Православній церкві України. Додамо, що оригінал документу було каліграфічно оформлений та написано на пергаменті грецькою мовою.

24 канал повідомляв, що в суботу, 5 січня, о 12:40 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Перед підписанням текст Томосу було зачитано грецькою мовою з амвону.

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Переклад документу на українську у своєму Twitter опублікував посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини, а також Митрополита Київського та усієї України Патріаршого та Синодального Томосу про надання автокефалії Православній церкві України", – зауважив дипломат.

Як наголошується у документі, Вселенський патріархат («Свята Христова Велика Церква») благословляє та проголошує Православну Церкву України автокефальною.

Томос про автокефалію ПЦУ: опубліковано переклад документу на українську

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 5 січня 2019 р.

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