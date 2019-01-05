Порошенко привітав українців з підписанням Томосу

Вранці 5 січня Президент Петро Порошенко разом з офіційною делегацією прибув до турецького Стамбулу, де Вселенський патріарх Варфоломій має надати митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію Православної церкви в Україні.

Петро Порошенко подякував усім, хто брав участь в історичній події, зокрема депутатам, які підтримали його пропозицію.

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Він підкреслив, що без підтримки Вселенського патріарха Варфоломія українська церква продовжила б перебувати під гнітом Кремля.

Всі ми тисячі років чекали цієї події. У цей день я висловлюю велику подяку від всіх українців Вселенському патріарху Варфоломію за його віру, мужність, любов та молитву за Україну. Також я хочу подувати кожному ієрарху, який поставив підпис під зверненням до Вселенського патріархату щодо надання автокефалії Українській православній церкві,

– наголосив Порошенко.

Окрім того, Президент звернувся до мільйонів українців по всьому світу, які вірили та молилися за Православну церкву України.

Після того, як золоті чорнила його Всесвятості лягли на текст Томосу і його вручення Україні, митрополит Епіфаній, базуючись на рішенні Об'єднавчого собору, стає у керма православної церкви України. Саме любов'ю і молитвою ми об'єднуємо нашу церкву і народ. Україна дуже довго йшла до того, аби почути молитву рідною мовою,

– сказав Президент.

Українці ж зможуть побачити історичний документ вже 7 січня. Томос виставлять у трапезній храму Софії Київської. А 6 січня митрополит Епіфаній разом з патріархом Варфоломієм проведе першу спільну святкову літургію.