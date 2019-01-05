Порошенко поздравил украинцев с подписанием Томоса

Утром 5 января Президент Петр Порошенко вместе с официальной делегацией прибыл в турецкий Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен предоставить митрополиту Епифанию Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

Петр Порошенко поблагодарил всех, кто принимал участие в историческом событии, в частности депутатов, которые поддержали его предложение.

Читайте также: Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины

Он подчеркнул, что без поддержки Вселенского патриарха Варфоломея украинская церковь продолжила бы находиться под гнетом Кремля.

Все мы тысячи лет ждали этого события. В этот день я выражаю большую благодарность от всех украинцев Вселенскому патриарху Варфоломею за его веру, мужество, любовь и молитву за Украину. Также я хочу поблагодарить каждого иерарха, который поставил подпись под обращением к Вселенскому патриархату о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви,

– подчеркнул Порошенко.

Кроме того, Президент обратился к миллионам украинцам по всему миру, которые верили и молились за Православную церковь Украины.

После того, как золотые чернила его Святейшества легли на текст Томоса и его вручения Украине, митрополит Епифаний, основываясь на решении Объединительного собора, становится у руля православной церкви Украины. Именно любовью и молитвой мы объединяем нашу церковь и народ. Украина очень долго шла к тому, чтобы услышать молитву на родном языке,

– сказал Президент.

Украинцы же смогут увидеть исторический документ уже 7 января. Томос выставят в трапезной храма Софии Киевской. А 6 января митрополит Епифаний вместе с патриархом Варфоломеем проведет первую совместную праздничную литургию.