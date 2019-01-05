Кто из украинских политиков прибыл на вручение Томоса: видео, как это было

День, которого Украина ждала веками. 5 января 2019 года в Стамбуле подписали Томос для Православной церкви Украины. На церемонию прибыла делегация украинских чиновников и церковных деятелей. Исторический для нашего государства документ своими подписями скрепили Вселенский патриарх Варфоломей и глава новосозданной церкви митрополит Епифаний.

Возле Патриаршего храма святого Георгия в Стамбуле была усилена охрана и десятки журналистов.

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Один за одним в храм заходили украинские политики и церковные деятели. Кроме Президента и митрополита Епифания, были и председатель Верховной Рады Андрей Парубий, вице-премьер Геннадий Зубко, и даже министр экономического развития Степан Кубив, министр спорта и молодежной политики Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук и министр обороны Степан Полторак. А еще третий президент Украины – Виктор Ющенко. Церемонию начали с литургии.

Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати #Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5. Januar 2019

Молились в Стамбуле сегодня под председательством вселенского патриарха Варфоломея и главы украинской православной церкви Епифания. После этого был небольшой перерыв. Петр Порошенко, Варфоломей и Епифаний пошли на разговор закрыть за дверью. И наконец - исторический момент. По киевскому времени – 12 часов и 41 минута. Начиная с этого момента, в Украине появилась каноническая церковь.

После подписания Вселенский патриарх Варфоломей зачитал текст документа. После этого с речью выступил митрополит Епифаний и Петр Порошенко.

Наша церковь-дочь никогда не будет забывать того, что дала нам церковь-мать. Со времен древних и дает вплоть до теперь. Верховно провозглашая для православия, что в священные диптихи входит новая церковь, церковь-сестра украинская,

– сказал глава Украинской православной церкви Митрополит Епифаний.

"Среди 15 звезд автокефальных православных церквей сейчас появилась украинская звездочка", – отметил Президент Украины Петр Порошенко.

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В списке православных церквей, по чести, который называют диптихом, – теперь 15 церквей. Украинская на 15-м месте, как самая младшая. Однако, это, убеждают религиоведы, временно. Как и статус митрополии, который нам предоставил Констанинополь. По церковной иерархии, митрополит подчиняется патриарху, а не является равным среди равных. Поэтому формально в украинской церкви главным будет Константинополь. В частности, будет решать все спорные вопросы, которые возникнут в новосозданной церкви. Украина все равно будет иметь шансы создать патриахат. Так произошло в Румынии. Ей Томос на создание митрополии издали в 1885, а статус патриархии она получила почти через полвека.

Новосозданную церковь еще ожидает длительный период становления. Хотя по подсчетам социлогов, создание единой поместной церкви поддерживают более половины украинцев. Есть и такие, которые не знают и слова "Томос".

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Хотя документ уже подписали, официально его передадут 6 января, после совместного богослужения вселенского патриарха и главы Православной церкви Украины. А уже 7 января документ о признании привезут в Киев. Его выставят для верующих в Софийском соборе во время службы главы украинской православной церкви Епифания.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.