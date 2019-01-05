Хто з українських політиків прибув на вручення Томосу: відео, як це було

День, якого Україна чекала століттями. 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали Томос для Православної церкви України. На церемонію прибула делегація українських чиновників та церковних діячів. Історичний для нашої держави документ своїми підписами скріпили Вселенський патріарх Варфоломій та голова новоствореної церкви митрополит Епіфаній.

Біля Патріаршого храму святого Георгія у Стамбулі була посилена охорона та десятки журналістів.

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Один за одним до храму заходили українські політики та церковні діячі. Окрім Президента та митрополита Епіфанія, були і голова Верховної Ради Андрій Парубій, і віце-прем'єр Геннадій Зубко, і навіть міністр економічного розвитку Степан Кубів, міністр спорту та молодіжної політики Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, і міністр оборони Степан Полторак. А ще третій президент України – Віктор Ющенко. Церемонію почали із літургії.

Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати #Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5. Januar 2019

Молились в Стамбулі сьогодні під головуванням вселенського патріарха Варфоломія та очільника української православної церкви Епіфанія. Після цього була невелика перерва. Петро Порошенко, Варфоломій та Епіфаній пішли на розмову за закрити дверима. І врешті – історичний момент. За київським часом – 12 година і 41 хвилина. Починаючи з цього моменту, в Україні з'явилась канонічна церква.

Після підписання Вселенський патріарх Варфоломій зачитав текст документа. Після цього з промовами виступив митрополит Епіфаній та Петро Порошенко.

Наша церква-дочка ніколи не забуватиме того, що дала нам церква-мати. Від часів давніх і дає аж до тепер. Верховно проголошуючи для православ'я, що у священні диптихи входить нова церква, церква-сестра українська,

– сказав очільник Української православної церкви Митрополит Епіфаній.

"Серед 15 зірок автокефальних православних церков, зараз з'явилася українська зірочка", – зазначив Президент України Петро Порошенко.

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У списку православних церков, по честі, який називають диптихом, – тепер 15 церков. Українська на 15-му місці, як наймолодша. Однак, це, переконують релігієзнавці, тимчасово. Як і статус митрополії, який нам надав Констанинополь. За церковною ієрархією, митрополит підпорядковується патріарху, а не є рівним серед рівних. Тож формально в українській церкві головним буде Константинополь. Зокрема, вирішуватиме усім спірні питання, які виникнуть у новоствореній церкві. Україна все одно матиме шанси створити патріахат. Так сталося в Румунії. Їй Томос на створення митрополії видали у 1885, а статус патріархії вона отримала майже за півстоліття.

Новостворену церкву ще очікує тривалий період становлення. Хоч за підрахунками соцілогів, створення єдиної помісної церкви, підтримують більше половини українців. Є й такі, що не знають і слова Томос.

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Хоча документ вже підписали, офіційно його передадуть 6 січня, після спільного богослужіння вселенського патріарха та голови Православної церкви України. А вже 7 січня документ про визнання привезуть в Київ. Його виставлять для вірян у Софійському соборі під час служби очільника української православної церкви Епіфанія.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.