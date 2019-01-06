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      Що сказав Варфоломій під час вручення Томосу Україні

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      Сьогодні розпочинається нова сторінка в історії України, – Варфоломій про Томос для ПЦУ
      Сьогодні розпочинається нова сторінка в історії України, – Варфоломій про Томос для ПЦУ / Getty Images

      Вселенський патріарх Варфоломій під час надання Православній церкві України Томосу про автокефалію пригадав історичні події, коли Київську митрополію було підпорядковано Москві. Щоправда, за його словами, українці завжди прагнули еклезіастичної незалежності.

      Частину тексту промови Вселенського патріархату оприлюднило "Громадське".

      Читайте також: Опубліковано повний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України

      "Зима минула" для схизми та розділення. "Дощ скінчився та канув" для еклезіастичної ізоляції. Квітка єдності "з’являється на землі" та "приходить час" для славної Святої Київської митрополії отримати свою еклезіастичну незалежність.

      Щодо історичних обставин, згадуючи нашого попередника Діонісія IV (саме при ньому у 1687 році Київську митрополію було підпорядковано Москві – 24 канал.), Екуменістичний Патріархат дозволив рукопокладання митрополита Київського патріархом Московським, втім ніколи не визнавав його канонічної юрисдикції щодо підпорядкування російському патріархату.

      Як свідчать архівні джерела та події, що відбувалися, ті, що були у минулому, та теперішні, мовиться не лише про те, що віряни Києва коли-небудь вважали себе частиною Церкви Москви. Вже від 1325 року (тоді було засновано кафедру митрополита у Москві, до того вона була у місті Владимир – 24 канал), коли митрополію Києва було тимчасово передано Москві, віряни у Києві прагнули еклезіастичної незалежності – це бажання не зникло протягом століть і перетворилося на "потужне та непереборне бажання їхньої душі". Саме тому перша конституція України (Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика – 24 канал), яка з’явилася у 1710 році, зазначила, що "Православна церква України має залишатися під святим апостольським престолом у Константинополі".

      Отже, враховуючи беззаперечні та непохитні історичні свідчення, ми звичайно взяли до уваги постійні запити дарувати автокефалію та у частині ієрархії, і у питанні статусу церкви.

      Сьогодні розпочинається нова сторінка в історії України. Константинопольська церква, яка таким саме способом дарувала еклезіастичний статус автокефалії всім новим заснованим церквам, сьогодні дарує її вам.

      Сьогодні, офіційно та канонічно, ви стаєте 15-ю церквою у благословенному хорі автокефальних церков". 

      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      варфоломій і автокефалія православної церкви україни: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини політики Томос Релігія Православна церква України Вселенський патріархат
      Джерело: 24 Канал
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