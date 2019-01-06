Каким заявлением относительно Украины отметился предстоятель ПЦУ Епифаний по случаю Рождества

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний верит, что в 2019 году автокефалия Украинской православной церкви объединит все украинское православие вокруг киевского престола. Также он верит, что в новом году в Украине наконец наступит мир, будет завершена война на Донбассе, а оккупированный сейчас Кремлем Крым вновь станет полноценной частью Украины.

Как отметил священнослужитель, 7 января Украина празднует не только большую радость прихода в мир Спасителя, передает его слова пресс-служба украинского президента.

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"Мы радуемся и возлагаем в дальнейшем нашу надежду на Бога, а также верим, что в будущем новом 2019 году, получив этот великий дар – признание автокефалии Украинской православной церкви, мы объединим все украинское православие вокруг киевского престола", – подчеркнул Епифаний.

Также он верит в то, что в 2019 году в Украине воцарится тот долгожданный мир.

"Представители Православной церкви Украины верят, что в 2019 году будет завершена война на Востоке, мы вернем оккупированные территории, вернем Крым и все у нас будет идти так, как мы этого хотим, ибо Господь засвидетельствовал до этого времени, способствуя и помогая нам в этом", – подытожил Епифаний.

К слову, с Рождеством украинцев поздравил и Вселенский патриарх Варфоломей. В частности, он пожелал мира и заверил, что всегда будет молиться за Украину.