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      Каким заявлением относительно Украины отметился предстоятель ПЦУ Епифаний по случаю Рождества

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      Глава ПЦУ Епифаний поздравил украинцев с Рождеством
      Глава ПЦУ Епифаний поздравил украинцев с Рождеством / AFP

      Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний верит, что в 2019 году автокефалия Украинской православной церкви объединит все украинское православие вокруг киевского престола. Также он верит, что в новом году в Украине наконец наступит мир, будет завершена война на Донбассе, а оккупированный сейчас Кремлем Крым вновь станет полноценной частью Украины.

      Как отметил священнослужитель, 7 января Украина празднует не только большую радость прихода в мир Спасителя, передает его слова пресс-служба украинского президента.

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      "Мы радуемся и возлагаем в дальнейшем нашу надежду на Бога, а также верим, что в будущем новом 2019 году, получив этот великий дар – признание автокефалии Украинской православной церкви, мы объединим все украинское православие вокруг киевского престола", – подчеркнул Епифаний.

      Также он верит в то, что в 2019 году в Украине воцарится тот долгожданный мир.

      "Представители Православной церкви Украины верят, что в 2019 году будет завершена война на Востоке, мы вернем оккупированные территории, вернем Крым и все у нас будет идти так, как мы этого хотим, ибо Господь засвидетельствовал до этого времени, способствуя и помогая нам в этом", – подытожил Епифаний.

      К слову, с Рождеством украинцев поздравил и Вселенский патриарх Варфоломей. В частности, он пожелал мира и заверил, что всегда будет молиться за Украину.

      Теги: Новости Украины Рождество Православная церковь Украины Епифаний
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 6 января
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