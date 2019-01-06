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      Коли українці мають святкувати Різдво: 25 грудня чи 7 січня

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      Релігієзнавець пояснила, чому українці мают святкувати Різдво 25 грудня
      Релігієзнавець пояснила, чому українці мают святкувати Різдво 25 грудня / 24 канал

      Щодо дати святкування в Україні Різдва, то сьогодні тут наріжним каменем є питання самовизначення українців як незалежної нації, оскільки вони хочуть бути особливими, святкуючи Різдво не з рештою світу. Коли ж Україна перейде на новий рівень, то ця проблема вже не буде такою актуальною. А загалом Господь не встановлював святкувати Різдво 25 грудня та 7 січня.

      Таку думку висловила релігієзнавець Людмила Филипович, передає "Обозреватель".

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      "Ситуація – складна. Добре було б святкувати це у один день. Не може ж Ісус Христос народжуватися двічі, ми розуміємо це. З іншого боку, я колись спілкувалася зі священиком із Канади, так вони свідомо не переходили на 25 грудня, таким чином вони зберігають власну ідентифікацію. Щоб всі чітко знали, що українці в Канаді святкують із 6 на 7 січня", – зазначила вона.

      За словами фахівця, це залежить від свідомості нації, оскільки та хоче бути частиною глобальних правил, або виділятися.

      Поки ми хочемо бути особливими, оскільки зараз актуальним є питання самовизначення українців як незалежної нації. Для цього потрібно себе відрізняти від решти: ми та інші. А коли перейдемо вже на новий рівень і для нас проблема буде не дуже актуальною, то можемо перейти на 25 грудня. У підсумку до цього дійде,
      – зауважила релігієзнавиця.

      Також вона додає, що це не божественні приписи, адже Господь не встановлював святкувати Різдво 25 грудня та 7 січня. Як приклад Людмила Филипович нагадала, що у дохристиянський період наші пращури відзначали 24 та 25 грудня свято народження Сонця.

      "У цей час дні є короткими, а ночі – довгими. Тому вважалося, що тоді народжуються божества. І в Римській імперії святкували Різдво, але тільки не Ісуса Христа, а своїх божеств", – пояснила експерт.

      Нагадаємо, ще до проведення Об’єднавчого собору, у середині листопада, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. За його словами, поширення інформації про нібито зміну дати святкування Різдва, яке мали б запровадити у зв'язку зі створенням єдиної автокефальної православної церкви, було лише "інформаційною провокацією з московським корінням".

      Згодом вже голова об'єднаної Православної церкви України Епіфаній зазанчив, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі, оскільки це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол і внестися смута.

      Теги: Новини України Різдво Релігія Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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