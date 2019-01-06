Коли Україна святкуватиме Різдво 25 грудня, як і решта світу

В Україні все частіше говорять про необхідність змінити дату святкування Різдва: не 7 січня, а 25 грудня. Перейти на Григоріанський календар не проти і митрополит Епіфаній.

Українці Різдво і досі святкують із різницею у 2 тижні. За Юліанським календарем зараз живуть православні лише в Україні, Росії, Сербії та Грузії.

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Адже у 16 столітті російська церква не перейшла на новий стиль папи Римського Григорія. Він зрівняв світське і церковне літочислення. Але і в ньому чимало неточностей. Тож з'явився ще один календар.

"Новоюліанський, яким послуговуються абсолютна більшість православних церков світу. В тому числі Константинопольська патріархія. Така суміш нового і старого стилів", – розповів релігієзнавець, директор департаменту у справах релігій Міністерства культури Андрій Юраш.

Торік Верховна Рада визнала 25 грудня вихідним днем. На рівні церкви рішення про перехід ще має ухвалити настоятель церкви. Але Епіфанію поки роботи вистачає.

Ми повинні реформуватися розумно, мудро, щоб не внести знову якийсь розкол в церкву,

– зазначив предстоятель Української помісної православної церкви митрополит Епіфаній.

Релігієзнавці погоджуються, зміна календаря – справа не першочергова для новоствореної церкви. Але за кілька років до неї варто повернутися.

Це могло б бути надзвичайно цікавим рішенням, мотиваційним, наближуючим до Європи, мобілізуючим громаду. Але на даному етапі наразі треба все-таки вирішити поточні питання,

– підкреслив релігієзнавець, директор департаменту у справах релігій Міністерства культури Андрій Юраш.

Щоправда, не всі ураїнці готові до переходу. А дехто відзначати планує обидва Різдва, як і зі Старим новим роком, мовляв, більше дат– більше приводів для святкувань.

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До речі, Різдво двічі відзначає Албанія і наші сусіди – Білорусь та Молдова.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Відео: як Україна отримала Томос