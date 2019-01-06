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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Україні офіційно передали Томос про автокефалію: як відбувалася церемонія вручення

      84 Читать новость на русском

      6 січня відбулася подія, яку українці чекали декілька століть: країна офіційно отримала Томос. Документ очільнику новоствореної автокефальної церкви Епіфанію передали у Патріаршому соборі святого Георгія у Стамбулі.

      До маленького патріаршого храму святого Георгія у Стамбулі прийшли сотні людей. Присутні намагалися схопити кожен момент історичної події.

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      Хоча в храмі в Стамбулі багато людей в костюмах, та приїхали на подію не лише чиновники.

      Приїхати сюди, скористатись такою можливістю – думаю, що це був мій обов'язок. Ми цим жили, ми про це мріяли. І раді, що напередодні Різдва ця мрія про Томос, про утвердження української церкви, української незалежності, здійснилася,
      – розповів Микола Буліга, вірянин з України.

      Керівника новоствореної церкви Епіфанія одягли в одяг відповідний його сану. Церемонію передання Томосу організували після спільного богослужіння Вселенського патріарха та очільника ПЦУ Епіфанія.

      Варфоломій та Епіфаній
      Вселенський патріарх та митрополит Епіфаній

      Передання Томосу – це завершальний крок визнання автокефалії української православної церкви.

      Колись ми були поділені, а тепер – ми єдині. Благословенна ця мить, радістю та вдячністю наповнюються наші серця,
      – звернувся до вірян митрополит Епіфаній.

      Президент України Петро Порошенко зазначив, що православний світ запам'ятає цей день, коли до родини церков увійшла повноправна церква України.

      Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій і Синод Константинопольської церкви-матері сказали омріяне, довгоочікуване "так" незалежній церкві України. Ця подія збережеться в історії нашої країни на одному рівні з Володимировим хрещенням та проголошенням незалежності України,
      – запевнив він.

      Церемонію в храмі продовжили біля річки – провели обряд посвячення води. Так відсвяткували Богоявлення, яке святкують сьогодні, 6 січня. Грецькою мовою цей день називається "Епіфанія".

      Тепер Томос залишилося лише доставити в Україну. Як саме транспортуватимусь – тримають в секреті. Та вже точно відомо, що 7 січня документ представлять на ранковій службі в Софійському соборі, яку проведе митрополит Епіфаній. 

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Теги: Православна церква України Новини України Томос Релігія Епіфаній Вселенський патріархат
      Джерело: 24 канал
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