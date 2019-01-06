Україні офіційно передали Томос про автокефалію: як відбувалася церемонія вручення

6 січня відбулася подія, яку українці чекали декілька століть: країна офіційно отримала Томос. Документ очільнику новоствореної автокефальної церкви Епіфанію передали у Патріаршому соборі святого Георгія у Стамбулі.

До маленького патріаршого храму святого Георгія у Стамбулі прийшли сотні людей. Присутні намагалися схопити кожен момент історичної події.

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Хоча в храмі в Стамбулі багато людей в костюмах, та приїхали на подію не лише чиновники.

Приїхати сюди, скористатись такою можливістю – думаю, що це був мій обов'язок. Ми цим жили, ми про це мріяли. І раді, що напередодні Різдва ця мрія про Томос, про утвердження української церкви, української незалежності, здійснилася,

– розповів Микола Буліга, вірянин з України.

Керівника новоствореної церкви Епіфанія одягли в одяг відповідний його сану. Церемонію передання Томосу організували після спільного богослужіння Вселенського патріарха та очільника ПЦУ Епіфанія.



Вселенський патріарх та митрополит Епіфаній

Передання Томосу – це завершальний крок визнання автокефалії української православної церкви.

Колись ми були поділені, а тепер – ми єдині. Благословенна ця мить, радістю та вдячністю наповнюються наші серця,

– звернувся до вірян митрополит Епіфаній.

Президент України Петро Порошенко зазначив, що православний світ запам'ятає цей день, коли до родини церков увійшла повноправна церква України.

Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій і Синод Константинопольської церкви-матері сказали омріяне, довгоочікуване "так" незалежній церкві України. Ця подія збережеться в історії нашої країни на одному рівні з Володимировим хрещенням та проголошенням незалежності України,

– запевнив він.

Церемонію в храмі продовжили біля річки – провели обряд посвячення води. Так відсвяткували Богоявлення, яке святкують сьогодні, 6 січня. Грецькою мовою цей день називається "Епіфанія".

Тепер Томос залишилося лише доставити в Україну. Як саме транспортуватимусь – тримають в секреті. Та вже точно відомо, що 7 січня документ представлять на ранковій службі в Софійському соборі, яку проведе митрополит Епіфаній.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.