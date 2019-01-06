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      Украине официально передали Томос об автокефалии: как проходила церемония вручения

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      6 января произошло событие, которое украинцы ждали несколько веков: страна официально получила Томос. Документ главе новосозданной автокефальной церкви Епифанию передали в Патриаршем соборе святого Георгия в Стамбуле.

      В маленький патриарший храм святого Георгия в Стамбуле пришли сотни людей. Присутствующие пытались уловить каждый момент исторического события.

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      Хотя в храме в Стамбуле многие люди были в костюмах, но приехали на событие не только чиновники.

      Приехать сюда, воспользоваться такой возможностью – думаю, что это был мой долг. Мы этим жили, мы об этом мечтали. И рады, что накануне Рождества эта мечта о Томосе, об утверждении украинской церкви, украинской независимости, осуществилась,
      рассказал Николай Булига, верующий из Украины.

      Руководителя новосозданной церкви Епифания одели в одежду соответствующий его сану. Церемонию передачи Томоса организовали после совместного богослужения Вселенского патриарха и главы ПЦУ Епифания.

      Варфоломій та Епіфаній
      Вселенский патриарх и митрополит Епифаний

      Передача Томоса – это завершающий шаг признания автокефалии Украинской православной церкви.

      Когда-то мы были разделены, а теперь – мы едины. Благословенен этот миг, радостью и благодарностью наполняются наши сердца,
      – обратился к верующим митрополит Епифаний.

      Президент Украины Петр Порошенко отметил, что православный мир запомнит этот день, когда к семье церквей вошла полноправная церковь Украины.

      Его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей и Синод Константинопольской церкви-матери сказали желанное, долгожданное "да" независимой церкви Украины. Это событие сохранится в истории нашей страны на одном уровне с Владимировым крещением и провозглашением независимости Украины,
      – заверил он.

      Церемонию в храме продолжили у реки – провели обряд посвящения воды. Так отпраздновали Богоявление, которое празднуют сегодня, 6 января. На греческом языке этот день называется "Епифания".

      Теперь Томос осталось только доставить в Украину. Как будут транспортировать – держат в секрете. И уже точно известно, что 7 января документ представят на утренней службе в Софийском соборе, которую проведет митрополит Епифаний.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

      Теги: Новости Украины Томос Религия Православная церковь Украины Епифаний Вселенський патриархат
      Источник: 24 канал
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