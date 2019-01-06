Украине официально передали Томос об автокефалии: как проходила церемония вручения

6 января произошло событие, которое украинцы ждали несколько веков: страна официально получила Томос. Документ главе новосозданной автокефальной церкви Епифанию передали в Патриаршем соборе святого Георгия в Стамбуле.

В маленький патриарший храм святого Георгия в Стамбуле пришли сотни людей. Присутствующие пытались уловить каждый момент исторического события.

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Хотя в храме в Стамбуле многие люди были в костюмах, но приехали на событие не только чиновники.

Приехать сюда, воспользоваться такой возможностью – думаю, что это был мой долг. Мы этим жили, мы об этом мечтали. И рады, что накануне Рождества эта мечта о Томосе, об утверждении украинской церкви, украинской независимости, осуществилась,

– рассказал Николай Булига, верующий из Украины.

Руководителя новосозданной церкви Епифания одели в одежду соответствующий его сану. Церемонию передачи Томоса организовали после совместного богослужения Вселенского патриарха и главы ПЦУ Епифания.



Вселенский патриарх и митрополит Епифаний

Передача Томоса – это завершающий шаг признания автокефалии Украинской православной церкви.

Когда-то мы были разделены, а теперь – мы едины. Благословенен этот миг, радостью и благодарностью наполняются наши сердца,

– обратился к верующим митрополит Епифаний.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что православный мир запомнит этот день, когда к семье церквей вошла полноправная церковь Украины.

Его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей и Синод Константинопольской церкви-матери сказали желанное, долгожданное "да" независимой церкви Украины. Это событие сохранится в истории нашей страны на одном уровне с Владимировым крещением и провозглашением независимости Украины,

– заверил он.

Церемонию в храме продолжили у реки – провели обряд посвящения воды. Так отпраздновали Богоявление, которое празднуют сегодня, 6 января. На греческом языке этот день называется "Епифания".

Теперь Томос осталось только доставить в Украину. Как будут транспортировать – держат в секрете. И уже точно известно, что 7 января документ представят на утренней службе в Софийском соборе, которую проведет митрополит Епифаний.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.