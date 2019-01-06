Когда Украина будет праздновать Рождество со всем миром – 25 декабря

В Украине все чаще говорят о необходимости изменить дату празднования Рождества: не7 января, а 25 декабря. Перейти на Григорианский календарь не против и митрополит Епифаний.

Украинцы Рождество и до сих пор празднуют с разницей в 2 недели. По Юлианскому календарю сейчас живут православные только в Украине, России, Сербии и Грузии.

Читайте также: Украине официально передали Томос об автокефалии: как проходила церемония вручения

Ведь в 16 веке русская церковь не перешла на новый стиль папы Римского Григория. Он сравнял светское и церковное летоисчисление. Но и в нем немало неточностей. Поэтому появился еще один календарь.

"Новоюлианский, которым пользуются абсолютное большинство православных церквей мира. В том числе Константинопольская патриархия. Такая смесь нового и старого стилей", – рассказал религиовед, директор департамента по делам религий Министерства культуры украины Андрей Юраш.

В прошлом году Верховная Рада признала 25 декабря выходным днем. На уровне церкви решение о переходе еще должен принять настоятель церкви. Но Епифанию пока работы хватает.

Мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести опять какой-то раскол в церковь,

– отметил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Епифаний.

Депутаты соглашаются, смена календаря – дело не первоочередное для новосозданной церкви. Но через несколько лет к нему стоит вернуться.

Это могло бы быть чрезвычайно интересным решением, мотивационным, приближающим к Европе, мобилизующим общину. Но на данном этапе пока нужно все-таки решить текущие вопросы,

– подчеркнул религиовед, директор департамента по делам религий Министерства культуры Андрей Юраш.

Правда, не все украинцы готовы к переходу. А кое-кто планирует отмечать оба Рождества, как и со Старым новым годом, мол, больше дат– больше поводов для празднования.

Читайте также: Томос об автокефалии: что это значит для украинцев

Кстати, Рождество дважды отмечает Албания и наши соседи – Беларусь и Молдова.

Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

Украина получила Томос: смотрите видео