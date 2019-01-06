22:05
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Когда Украина будет праздновать Рождество со всем миром – 25 декабря

      436 Читати новину українською

      В Украине все чаще говорят о необходимости изменить дату празднования Рождества: не7 января, а 25 декабря. Перейти на Григорианский календарь не против и митрополит Епифаний.

      Украинцы Рождество и до сих пор празднуют с разницей в 2 недели. По Юлианскому календарю сейчас живут православные только в Украине, России, Сербии и Грузии.

      Читайте также: Украине официально передали Томос об автокефалии: как проходила церемония вручения

      Ведь в 16 веке русская церковь не перешла на новый стиль папы Римского Григория. Он сравнял светское и церковное летоисчисление. Но и в нем немало неточностей. Поэтому появился еще один календарь.

      "Новоюлианский, которым пользуются абсолютное большинство православных церквей мира. В том числе Константинопольская патриархия. Такая смесь нового и старого стилей", – рассказал религиовед, директор департамента по делам религий Министерства культуры украины Андрей Юраш.

      В прошлом году Верховная Рада признала 25 декабря выходным днем. На уровне церкви решение о переходе еще должен принять настоятель церкви. Но Епифанию пока работы хватает.

      Мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести опять какой-то раскол в церковь,
      – отметил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Епифаний.

      Депутаты соглашаются, смена календаря – дело не первоочередное для новосозданной церкви. Но через несколько лет к нему стоит вернуться.

      Это могло бы быть чрезвычайно интересным решением, мотивационным, приближающим к Европе, мобилизующим общину. Но на данном этапе пока нужно все-таки решить текущие вопросы,
      – подчеркнул религиовед, директор департамента по делам религий Министерства культуры Андрей Юраш.

      Правда, не все украинцы готовы к переходу. А кое-кто планирует отмечать оба Рождества, как и со Старым новым годом, мол, больше дат– больше поводов для празднования.

      Читайте также: Томос об автокефалии: что это значит для украинцев

      Кстати, Рождество дважды отмечает Албания и наши соседи – Беларусь и Молдова.

      Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Украина получила Томос: смотрите видео

       

      Автор: Эдуард Крижановский, Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Томос Религия Рождество Европа Новогодние праздники
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 46
      Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      сегодня , 21:46 Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      Ірина Полицька 8262
      Главные новости 6 января: Украина получила Томос, ракеты РФ в Крыму и коллапс в аэропорту Львова
      сегодня , 21:17 Главные новости 6 января: Украина получила Томос, ракеты РФ в Крыму и коллапс в аэропорту Львова
      150
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня , 20:04 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 22302
      Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      329
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 15 октября: температура воздуха существенно изменится
       15 октября 2017 , 09:20
      "Укрзализныця" назначила новые поезда, которые соединят восток Украины с центром и западом
       4 декабря 2018 , 19:10
      Автогаз подорожает до 20 гривен за литр
       22 октября 2018 , 13:10
      "Лунін одягнув костюм супергероя". Іспанські ЗМІ співають українцю дифірамби, а фани запитують, де його "Золотий м'яч"
       5 декабря 2018 , 12:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук