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      Когда украинцы должны праздновать Рождество: 25 декабря или 7 января

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      Религиовед объяснила, почему украинцы должны праздновать Рождество 25 декабря
      Религиовед объяснила, почему украинцы должны праздновать Рождество 25 декабря / 24 канал

      Относительно даты празднования в Украине Рождества, то сегодня здесь краеугольным камнем является вопрос самоопределения украинцев как независимой нации, поскольку они хотят быть особыми, празднуя Рождество не с остальным миром. Когда же Украина перейдет на новый уровень, то эта проблема уже не будет такой актуальной. А вообще Господь не устанавливал праздновать Рождество 25 декабря и 7 января.

      Такое мнение выразил религиовед Людмила Филипович, передает "Обозреватель".

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      "Ситуация – сложная. Хорошо было бы праздновать это в один день. Не может же Иисус Христос рождаться дважды, мы понимаем это. С другой стороны, я когда-то общалась со священником из Канады, так они сознательно не переходили на 25 декабря, таким образом они сохраняют собственную идентификацию. Чтобы все четко знали, что украинцы в Канаде празднуют с 6 на 7 января", – отметила она.

      По словам специалиста, это зависит от сознания нации: хочется быть частью глобальных правил или выделяться.

      Пока мы хотим быть особенными, поскольку сейчас актуальным является вопрос самоопределения украинцев как независимой нации. Для этого нужно себя отличать от остальных: мы и другие. А когда перейдем уже на новый уровень и для нас проблема будет не актуальной, то можем перейти на 25 декабря. В итоге до этого дойдет,
      – отметила религиовед.

      Также она добавляет, что это не божественные предписания, ведь Господь не устанавливал праздновать Рождество 25 декабря и 7 января. Как пример Людмила Филипович напомнила, что в дохристианский период наши предки отмечали 24 и 25 декабря праздник рождения Солнца.

      "В это время дни короткие, а ночи – длинными. Поэтому считалось, что тогда рождаются божества. И в Римской империи праздновали Рождество, но только не Иисуса Христа, а своих божеств", – пояснила эксперт.

      Напомним, еще до проведения Объединительного собора, в середине ноября, спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. По его словам, распространение информации о якобы изменении даты празднования Рождества, которое должны были бы ввести в связи с созданием единой автокефальной православной церкви, было лишь "информационной провокацией с московским корнями".

      Затем председатель объединенной Православной церкви Епифаний отметил, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока неактуален, поскольку это нужно претворять в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол и смута.

      Теги: Рождество Новости Украины Религия Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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