Когда украинцы должны праздновать Рождество: 25 декабря или 7 января

Относительно даты празднования в Украине Рождества, то сегодня здесь краеугольным камнем является вопрос самоопределения украинцев как независимой нации, поскольку они хотят быть особыми, празднуя Рождество не с остальным миром. Когда же Украина перейдет на новый уровень, то эта проблема уже не будет такой актуальной. А вообще Господь не устанавливал праздновать Рождество 25 декабря и 7 января.

Такое мнение выразил религиовед Людмила Филипович, передает "Обозреватель".

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"Ситуация – сложная. Хорошо было бы праздновать это в один день. Не может же Иисус Христос рождаться дважды, мы понимаем это. С другой стороны, я когда-то общалась со священником из Канады, так они сознательно не переходили на 25 декабря, таким образом они сохраняют собственную идентификацию. Чтобы все четко знали, что украинцы в Канаде празднуют с 6 на 7 января", – отметила она.

По словам специалиста, это зависит от сознания нации: хочется быть частью глобальных правил или выделяться.

Пока мы хотим быть особенными, поскольку сейчас актуальным является вопрос самоопределения украинцев как независимой нации. Для этого нужно себя отличать от остальных: мы и другие. А когда перейдем уже на новый уровень и для нас проблема будет не актуальной, то можем перейти на 25 декабря. В итоге до этого дойдет,

– отметила религиовед.

Также она добавляет, что это не божественные предписания, ведь Господь не устанавливал праздновать Рождество 25 декабря и 7 января. Как пример Людмила Филипович напомнила, что в дохристианский период наши предки отмечали 24 и 25 декабря праздник рождения Солнца.

"В это время дни короткие, а ночи – длинными. Поэтому считалось, что тогда рождаются божества. И в Римской империи праздновали Рождество, но только не Иисуса Христа, а своих божеств", – пояснила эксперт.

Напомним, еще до проведения Объединительного собора, в середине ноября, спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. По его словам, распространение информации о якобы изменении даты празднования Рождества, которое должны были бы ввести в связи с созданием единой автокефальной православной церкви, было лишь "информационной провокацией с московским корнями".

Затем председатель объединенной Православной церкви Епифаний отметил, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока неактуален, поскольку это нужно претворять в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол и смута.