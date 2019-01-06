Порошенко с Фанара поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что для каждого украинца Рождество является особенным праздником, а сегодня оно еще и получило двойное значение – рождение Иисуса Христа и рождение независимой Православной церкви Украины.

Об этом он заявил, находясь на Фанаре (район Стамбула, где располагается резиденция Вселенского патриарха – 24 канал), сообщает его пресс-служба.

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" В этом году Рождество для нас – особенно большое и особенно торжественное. Праздник – двойной, потому что Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии. Нашу старую церковь, история которой уходит во времена равноапостольного князя Владимира, мы, наконец, освободили из московской неволи. И она, равна между равными, вошла в семью, которая теперь состоит из пятнадцати независимых православных церквей", – отметил украинский гарант.

Как подчеркнул он, Рождество Христово – это прежде всего семейный праздник.

В этот день мы, украинцы, традиционно собираемся с родными, близкими. Поэтому, как и большинство из вас, мы спешим домой, к семейной кутьи. Я всех поздравляю с Рождеством Христовым. И так же – с рождением независимой Православной церкви Украины. "Над вертепом звезда ясна светом засияла..." А украинская звезда засияла в "созвездии независимых и равных национальных Церквей". Именно таким созвездием, по словам Его Святейшества Вселенского патриарха Варфоломея, и является мировое православие, – подчеркнул президент.

Также Порошенко пожелал украинцам, чтобы для каждого раздавались только радостные колядки.