Порошенко вместе с Епифанием внес в Софийский собор Томос

7 декабря предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проводит божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве.

Томос об автокефалии ПЦУ уже торжественно занесли в храм сам глава новосозданной церкви вместе с Президентом Украины.

После этого в Софийском соборе документ развернули.

Так, глава государства Петр Порошенко принимает участие в божественной литургии вместе со своей семьей.

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Отметим, что после литургии Томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской, где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.

Что такое Томос? Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

Украина получила Томос: смотрите видео