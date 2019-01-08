Перша на Рівненщині: від Московського патріархату пішла ще одна парафія

Громада Хрестовоздвиженського храму села Деражне Костопільського району Рівненської області перейшла з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Це перший випадок такого переходу у Рівненській області.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

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Староста храму Микола Гаврилюк, наголосив, що "громада висловила бажання, щоб у селі була створена Українська православна церква".

Місцевий отець Віктор (Чабан) підтримав це рішення і готовий далі служити суспільству. За рішення проголосували понад 300 членів громади.

Видання наголошує, що це перший випадок переходу громади УПЦ МП до ПЦУ в Рівненській області.

До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський.