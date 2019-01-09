На Волині УПЦ МП покарала священика, бо він підтримав ПЦУ

На Волині предстоятель Свято-Різдво-Богородичного храму села Мерва Горохівського району Волинської області Павло Кліцук вирішив приєднатися до Православної Церкви України. Через це у тамтешній єпархії УПЦ МП йому помстились – заборонили нести службу.

Про це повідомляє місцеве видання ВолиньPost.

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Так, керуючий Волинською єпархією УПЦ МП єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звинуватив священика в "ухиленні в розкол та грубому порушенні присяги священнослужителя".

Оскільки ПЦУ поки не створена як юридична особа, то я не знаю, куди він хотів приєднатися. Але так, як однією з пов'язуючих ланок з ПЦУ є Київський патріархат, то, напевно, до Київського патріархату. Особисто він заявив, що за богослужіннями молиться за Епіфанія і Нафанаїла,

– стверджує речник Волинської єпархії УПЦ МП Олег Точинський.

Він також заявив, що це причина для того, аби заборонити священику звершувати службу.

До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.



Натомість в УПЦ МП вже встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський.