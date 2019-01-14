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      На Винничине священники УПЦ МП свезли подставных верующих, чтобы сорвать переход к ПЦУ

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      В одном из сел Винницкой области священники УПЦ МП свезли подставных верующих, чтобы сорвать переход к ПЦУ
      В одном из сел Винницкой области священники УПЦ МП свезли подставных верующих, чтобы сорвать переход к ПЦУ / Фото из открытых источников

      На Винниччине священники Московского патриархата привезли в село Лукашовка "заезжих" прихожан с окраин. Таким образом представители Московской церкви в Украине помешали местным жителям проголосовать за переход к ПЦУ.

      Об этом сообщает ТСН.

      Читайте также: В Одесской области первая община перешла из УПЦ МП в Православную Церковь Украины

      Так, во время сборов местные жители должны были решить вопрос о присоединении к Православной церкви Украины. Накануне крестьяне выразили недоверие местному батюшке за его нежелание присоединяться к поместной церкви и заблокировали двери храма.

      Однако сторонники РПЦ в Украине в поддержку местному батюшке привезли "заезжих" прихожан.

      В конце концов, настоятель церкви от Московского патриархата выступил против счетной комиссии и предложил голосовать руками. На этом сборы закрывают – настоятель объявляет, что община остается в Московском патриархате.

      Здесь большинство людей были те, которые не проживают в Лукашовке, которые приехали, мы впервые их видим,
      – отмечают жители Лукашовки.

      Несмотря на это жители Лукашовки, которые остались после собрания, уже под протокол голосуют за присоединение к украинской поместной церкви.

      "До этого собрания не было, создали балаган, чтобы сорвать собрание. Все решения передадутся в областную администрацию в отдел по делам религий", – рассказывает секретарь Винницкой епархии Православной церкви Украины Владислав Демченко.

      Обе стороны уже заявили, что просто так церковь и имущество в ней отдавать не собираются. Поэтому сразу в двух приходах начали готовиться к судебным процессам.

      К слову, общины по всей Украине все активнее отвечают священникам УПЦ МП, которые не хотят переходить к ПЦУ. Так, недавно в селе Красноволя Маневицкого района Волыни община, которая перешла в Православную церковь Украины, не пустила в Свято-Михайловский храм епископа УПЦ МП Нафанаила и других священников, которые подчиняются Московскому патриархату.

      В селе Ворсовка Житомирской области сторонники ПЦУ заблокировали вход в церковь священникам УПЦ МП. Ранее община села на общем собрании решила, что переходит в Православную церковь Украины.

      Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, к ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Между тем в УПЦ МП уже успели заявить, что совместные с Православной церковью Украины богослужения проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса? 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церковью.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Православная церковь Украины Томос Винница
      Источник: 24 Канал
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