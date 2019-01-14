На Винничине священники УПЦ МП свезли подставных верующих, чтобы сорвать переход к ПЦУ

На Винниччине священники Московского патриархата привезли в село Лукашовка "заезжих" прихожан с окраин. Таким образом представители Московской церкви в Украине помешали местным жителям проголосовать за переход к ПЦУ.

Об этом сообщает ТСН.

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Так, во время сборов местные жители должны были решить вопрос о присоединении к Православной церкви Украины. Накануне крестьяне выразили недоверие местному батюшке за его нежелание присоединяться к поместной церкви и заблокировали двери храма.

Однако сторонники РПЦ в Украине в поддержку местному батюшке привезли "заезжих" прихожан.

В конце концов, настоятель церкви от Московского патриархата выступил против счетной комиссии и предложил голосовать руками. На этом сборы закрывают – настоятель объявляет, что община остается в Московском патриархате.

Здесь большинство людей были те, которые не проживают в Лукашовке, которые приехали, мы впервые их видим,

– отмечают жители Лукашовки.

Несмотря на это жители Лукашовки, которые остались после собрания, уже под протокол голосуют за присоединение к украинской поместной церкви.

"До этого собрания не было, создали балаган, чтобы сорвать собрание. Все решения передадутся в областную администрацию в отдел по делам религий", – рассказывает секретарь Винницкой епархии Православной церкви Украины Владислав Демченко.

Обе стороны уже заявили, что просто так церковь и имущество в ней отдавать не собираются. Поэтому сразу в двух приходах начали готовиться к судебным процессам.

К слову, общины по всей Украине все активнее отвечают священникам УПЦ МП, которые не хотят переходить к ПЦУ. Так, недавно в селе Красноволя Маневицкого района Волыни община, которая перешла в Православную церковь Украины, не пустила в Свято-Михайловский храм епископа УПЦ МП Нафанаила и других священников, которые подчиняются Московскому патриархату.



В селе Ворсовка Житомирской области сторонники ПЦУ заблокировали вход в церковь священникам УПЦ МП. Ранее община села на общем собрании решила, что переходит в Православную церковь Украины.



Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, к ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.



Между тем в УПЦ МП уже успели заявить, что совместные с Православной церковью Украины богослужения проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

Как происходил процесс получения Украиной Томоса? 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церковью.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео