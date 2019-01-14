Удержать любой ценой: как Московский патриархат возит в села "церковных титушок"

Удержать церковь любой ценой пытаются священники Московского патриархата по всей стране. Все больше приходов присоединяются к новосозданной украинской церкви. Поэтому настоятели московских храмов стремятся удержать людей всеми методами.

Они прибегают к хитрости, угрозам и даже политическим приемам.

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Священники Московского патриархата подвозят в села подставных прихожан, которые выступают против новосозданной украинской церкви.

Село Ворсовка на Житомирщине

Священник Московского патриархата пытался проникнуть в храм в селе Ворсовка на Житомирщине. Шел на службу, хотя община его видеть не хотела.

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Накануне верующие единогласно проголосовали за переход к новосозданной Православной церкви Украины. Однако, священник все же начал службу на улице. Люди же перебивали его, распевая гимн. Прихожане признаются, что долго терпели рассказы пророссийского настоятеля их храма о гражданской войне на Востоке и постоянные молитвы Московского патриарха Кирилла. Сегодня же церковь стоит опечатанной. Местные боятся, чтобы бывший настоятель не вывез из храма ценные иконы и другое имущество.

Село Суховоля на Волыни

Не попал на работу вчера и предстоятель Свято-Михайловского храма в селе Городок, что на Волыни. Крестьяне встретили священника под церковью колядками и заявили: впустят внутрь, только если тот вместе со всеми перейдет в ряды УПЦ. Через несколько минут во двор церкви съехалась вся верхушка Московского патриархата на Волыни. Пытались убедить крестьян изменить решение.

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Впрочем люди московских священников в церковь так и не пустили. Молебен отслужил священник УПЦ Андрей Закидальский. Настоятеля же храма назначат в течение недели.



Крестьяне встретили священника под церковью колодками

Село Лукашевка в Винницкой области

А вот в Винницкой области московские священники устроили настоящие религиозные карусели. В селе Лукашевка во время голосования о присоединении к украинской церкви, священники привезли в село "заезжих" прихожан из окрестностей. Более того, предложили выразили недоверие счетной комиссии.

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Своего все-таки добились – избирательный процесс был сорван. И обе стороны уже заявили, что просто так церковь и имущество в ней отдавать не собираются. Поэтому сразу в двух приходах начали готовиться к судебным процессам.



"Приезжие" прихожане голосуют против перехода к ПЦУ

Но несмотря на такое сопротивление все больше общин присоединяются к православной церкви Украины. Сейчас таких примерно полсотни, их можно увидеть на онлайн-карте. В министерстве культуры подсчитали, что к новосозданной православной церкви могут присоединиться примерно половина прихода русского. Для того, чтобы московские священники процесс не срывали, надо, чтобы был четкий механизм перехода. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео