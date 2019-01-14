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      "За уши никого тянуть не будем": Порошенко рассказал о своем отношении к прихожанам УПЦ МП

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      Порошенко рассказал о своем отношении к прихожанам УПЦ МП
      Порошенко рассказал о своем отношении к прихожанам УПЦ МП / Фото из открытых источников

      Президент Петр Порошенко обещает защищать выбор тех, кто решит ходить в православную церковь, подчиненную Российской Федерации.

      Об этом он заявил в воскресенье в Преображенском соборе Винницы, где продемонстрирован Томос об автокефалии Православной церкви Украины

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      "За уши в новую церковь никто никого тянуть не будет – ни власть, ни священники", – подчеркнул Порошенко.

      По его словам, если кто-то хочет сохранить евхаристическое единство с русской церковью – это его выбор.

      "Если он сможет объяснить, почему он ходит в московскую церковь, когда Москва убивает украинцев – нет проблем. Я как президент и гарант Конституции буду защищать их выбор", – добавил президент.

      К слову, по словам Экзарха Вселенского патриархата, архиепископа Даниила Памфильского, РПЦ не признает автокефалию Православной церкви Украины, по крайней мере в ближайшее время. Однако, подчеркнул он, есть предпосылки, что ПЦУ признают зависимые от Кремля Сербская, Польская и Антиохийская церкви.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церковью.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Томос Религия Православная церковь Украины УПЦ КП УПЦ МП Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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