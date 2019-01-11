Какие зависимые от Кремля церкви признают автокефалию ПЦУ: заявление экзарха Контстантинополя

Экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США считает, что несмотря на то, что РПЦ не признает автокефалию Украинской церкви, однако ее могут признать другие церкви, даже те, которые зависимы от Москвы. Но, по его словам, для этого нужно время.

Об этом священнослужитель рассказал в комментарии BBC.

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Как подчеркнул он, Русская православная церковь отказывается признавать автокефалию Украинской церкви, и это понятно.

Сербская, Польская и Антиохийская церковь – вот эти три структуры, для которых нужно время, чтобы обработать признание Православной церкви Украины. Конечно, Сербская и Антиохийская церковь зависят от РПЦ. С Польской же церковью понимание будет найдено, ее риторика изменится, и она поймет свое историческое место в лоне Христовой церкви и Константинополя,

– отметил священнослужитель.

По его убеждению, вопрос признания ПЦУ другими церквями может занять месяцы.

"Константинополь будет работать с ними, чтобы объяснить, почему нужно признать церковь Украины. Я не предвижу здесь больших проблем. Думаю, с Сербской и Антиохийской церквями мы найдем понимание, нужно только немного времени. В тех регионах созданы определенные политические условия, поэтому нужно время, чтобы с ними поработать", – пояснил Даниил.

Он считает, что нынешние греческие церкви и румыны будут одними из первых, а дальше процесс пойдет.

Кроме того, архиепископ сообщил, что владыка Епифаний уже разослал Предстоятелям Православных Церквей мирные представительские грамоты, которые сообщают о его избрании.

Напомним, недавно стало известно, что Элладская православная церковь, которая является частью более широкой Греческой православной церкви, запустила процесс признания новообразованной Православной церкви Украины.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео