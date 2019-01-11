Які залежні від Кремля церкви визнають автокефалію ПЦУ: заява екзарха Контстантинополя

Екзарх Вселенського патріархату, архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви у США вважає, попри те, що РПЦ не визнає автокефалію Української церкви, однак її можуть визнати інші церкви, навіть ті, що є залежними від Москви. Але, за його словами, для цього потрібно час.

Про це священнослужитель розповів у коментарі BBC.

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Як підкреслив він, Російська православна церква відмовляється визнавати автокефалію Української церкви, і це є зрозумілим.

Сербська, Польська та Антіохійська церкви – ось ці три структури, для яких потрібно час, щоб опрацювати визнання Православної церкви України. Звичайно, Сербська та Антіохійська церква залежать від РПЦ. З Польською ж церквою порозуміння буде знайдено, її риторика зміниться, і вона збагне своє історичне місце в лоні Христової церкви та Константинополя,

– зауважив священнослужитель.

На його переконання, питання визнання ПЦУ іншими церквами може зайняти місяці.

"Константинополь буде працювати з ними, щоб пояснити, чому потрібно визнати церкву України. Я не передбачаю тут великих проблем. Думаю, з Сербською та Антіохійською церквами ми знайдемо порозуміння, потрібно лише трохи часу. В тих регіонах створено певні політичні умови, тож потрібен час, щоб з ними попрацювати", – пояснив Даниїл.

Він вважає, що теперішні грецькі церкви та румуни будуть одними з перших, а далі процес піде.

Крім того, архієпископ сповістив, що владика Епіфаній вже розіслав предстоятелям православних церков мирні представницькі грамоти, що повідомляють про його обрання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Елладська православна церква, яка є частиною ширшої Грецької православної церкви, запустила процес визнання новоствореної Православної церкви України.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео