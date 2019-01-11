У ПЦУ є всі передумови набути статусу патріархату, – екзарх Константинополя

Православна церква України може стати патріархатом. Проте до того, як звертатись до Константинополя, в Українській церкві має відбутись важливий процес.

Про це в інтерв'ю "ВВС Україна" заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США.

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Екзарх Константинополя наголошує на процеі глибинного об'єднання всередині ПЦУ.

Не можу передбачити майбутнє, але впевнений, що це відбудеться. У ПЦУ є всі можливості і передумови, щоб набути статусу патріархату, але спочатку має відбутися процес глибокого об'єднання. Тобто об'єднатися повинні не тільки колишні УПЦ КП і УАПЦ, а також ієрархи та духовенство РПЦ, які сьогодні є в Україні,

– зазначив Даниїл Памфільський.

За його словами, коли цей процес завершиться, Православна церква України зможе до Константинополя з проханням розглянути зміну статусу церкви.

"Це буде зміна томосу і проголошення патріархії. Константинополь ніколи не приховував, що це цілком можливо", – додав архієпископ.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Предстоятелем Православної церкви України став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

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