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      У ПЦУ есть все предпосылки получить статус патриархата, – экзарх Константинополя

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      ПЦУ может стать патриархатом
      ПЦУ может стать патриархатом / ПЦУ

      Православная церковь Украины может стать патриархатом. Однако до того, как обращаться в Константинополь, в Украинской церкви должен состояться важный процесс.

      Об этом в интервью "ВВС Украина" заявил архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США.

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      Экзарх Константинополя отмечает процессы глубокого объединения внутри ПЦУ.

      Не могу предсказать будущее, но уверен, что это произойдет. У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы получить статус патриархата, но сначала должен состояться процесс глубокого объединения. То есть объединиться должны не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, а также иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня находятся в Украине,
      – отметил Даниил Памфильский.

      По его словам, когда этот процесс завершится, Православная церковь Украины сможет обратиться к Константинополю с просьбой рассмотреть изменение статуса церкви.

      "Это будет изменение Томоса и провозглашение патриархии. Константинополь никогда не скрывал, что это вполне возможно", – добавил архиепископ.

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Предстоятелем Православной церкви Украины стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.

      6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

      Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Томос Православная церковь Украины Религия Вселенський патриархат
      Источник: 24 Канал
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