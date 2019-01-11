Болючий нищівний удар: У Росії пророкують розпад РПЦ і поразку "русского мира" через Томос

У Росії вважають, що найближчим часом як Російська православна церква, так і ідеологія "русского мира" можуть зникнути назавжди, оскільки позиції Кремля слабшають. А вплинув на це Томос про автокефалію Православної церкви України.

Таку думку, зокрема, висловив на своїй сторінці у Facebook російський письменник і пропагандист, який воював на боці бойовиків на Донбасі, Захар Прилєпін, поділившись дописом, у якому РПЦ спрогнозували темне майбутнє.

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Так, у повідомленні, яке поширив Прилєпін, мовиться, що після надання Томосу Україні найбільший російський Свято-Пантелеймонів монастир на Афоні нібито буде передано під юрисдикцію ПЦУ. Також автор стверджує, що РПЦ позбавлять трьох з п'яти лавр, а приклад з України візьмуть Білорусь, Молдова та інші пострадянські країни, які прагнутимуть отримати релігійну незалежність від Москви.

Незабаром РПЦ стиснеться до кордонів РФ. Але і там навряд чи їй дадуть спокій. Тепер же кілька парафій екс-Київського патріархату на території РФ вже автоматично перетворилися на парафії Константинопольського патріархату. І тут пішли чутки, що Стамбул туди скоро призначить цілого митрополита. І розкол буде тепер не в Україні. А розкол тепер буде в Росії... Так що, РПЦ битимуть боляче та показово,

– зауважив він.

Водночас чоловік переконує, що все це виллється в іміджеві, політичні та економічні втрати для всього населення Росії.

Прилєпін, зі свого боку, підтримав таку позицію та оприлюднив своє бачення щодо неминучості розвалу РПЦ як впливової ідеологічної структури.

Так буде. Коли я про це почав говорити, одразу три "православних" сайти вустами своїх авторів звинуватили мене в екстремізмі, ліберал-християнстві й розпалюванні. Я не знаю конкретно, що відбувається в надрах РПЦ. Але припускаю, що там іде точкова робота та торгівля. "А ось це залиште, а отам не чіпайте, а якщо ви нам так, то ми вам так". Така стратегія є приреченою на невдачу. Ми програємо,

– зазначив окупант.

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Крім того, літератор поділився на своїй сторінці думкою диякона РПЦ Іллі Маслова про вплив Томосу на майбутнє православ'я в Росії. На переконання священнослужителя, його церква безпосередньо зіткнеться із загрозою розколу вже у 2019 році. Водночас він вважає, що автокефалія в Україні призведе до невідворотної поразки ідеології "русского мира".

Без прямої політичної волі та силового втручання Росії у справу захисту гнаних вірян канонічної Української церкви (а УПЦ – це, згадаємо на хвилинку, ще й територія Криму та Донбасу) церковні "політтехнологи" у Московській патріархії та скандальні біляцерковні блогери будуть проштовхувати різні злочинні компроміси, ідею "відпустити" Україну, дарувати їй "канонічну автокефалію". Якщо це станеться, ідеям "русского мира" та "російської весни" буде завдано підступного та нищівного удару. Вірні та гнані православні України від нас відвернуться, а в самій РПЦ почнуться незворотні відцентрові процеси,

– зазначив Маслов.

До слова, у Російській православній церкві переконують, що православні церкви світу не визнають результатів Об’єднавчого собору, за підсумками якого було створено Православну церкву України. Також там вважають, що все повернеться "на своє місце" та заявляють про спільну історію та культуру.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео