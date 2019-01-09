Що зробив Путін, аби Українська православна церква відділилася від Росії

Безсумнівно український президент Петро Порошенко та деякі інші депутати та політики зіграли неабияку роль у тому, що Україна отримала Томос про автокефалію, щоправда посприяв їм у цьому й господар Кремля Володимир Путін, який допоміг українцям зрозуміти, чим насправді є РПЦ і її поплічники в Україні.

Таку думку висловив журналіст блогер Денис Казанський у своєму відеоблозі.

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Як підкреслив він, в Україні Томос вважають здебільшого заслугою президента Петра Порошенка та деяких інших депутатів і політиків.

"І слід визнати, що дійсно без їхніх зусиль автокефалії УПЦ швидше за все зараз не було б. Можливо, вона була б коли-небудь потім, пізніше, але не зараз. Однак, крім українських політиків, є ще одна людина, якій можна подякувати за те, що Україна нарешті отримала свою помісну православну церкву. Ця людина – президент Росії Володимир Путін", – зауважив представник ЗМІ.

За його словами, хоча в Росії та Україні церква є формально відділено держави та від політики, але водночас усі прекрасно розуміють, що саме політика зіграла провідну роль в тому, що Українська церква нарешті отримала автокефалію.

Українські політики справді доклали чимало зусиль до того, аби Україна отримала Томос. А посприяв їм у цьому, звичайно, лідер Російської Федерації. Посприяв, перш за все, своєю агресивною політикою щодо України. Саме воєнна агресія, анексія Криму, захоплення частини Донбасу, участь російських громадян у вбивствах українських військових з 2014 року стали каталізаторами всіх цих процесів щодо відділення Української православної церкви від російської. У підсумку всі ці процес серйозно запустилися та увінчалися успіхом,

– пояснив журналіст.

Водночас він зазначив, що також завдяки Путіну у Раді у 2014-му вперше за багато років сформувався проукраїнський парламент, оскільки господар Кремля відібрав проросійські регіони. Крім того, він нагадав, що Константинополь про автокефалію вперше попросили українські парламентарі у 2016 році, і після цього депутати ще кілька разів робили подібні звернення.

"Та й сам Порошенко, який зіграв чи не найголовнішу роль у тому, що Україна нарешті отримала Томос, прийшов до влади фактично за один тур виборів на хвилі тих окупаційних процесів, які запустила Росія", – додав Казанський.

На його переконання, хоча те, що відбувається в Україні прокремлівські ЗМІ та експерти називають "розколом", щоправда ніхто не зробив більше для цього "розколу", ніж російський лідер Володимир Путін і його прихильники.

"Адже, подивіться, що зараз відбувається на окупованому Донбасі. Ми постійно бачимо факти того, що служителі РПЦ чи тієї ж УПЦ МП приїздять на фронт і благословляють людей, що воюють проти України. Вони благословляють убивства українців. Чи можуть українці після побаченого ходити до церкви Московського патріархату", – каже журналіст.

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Відтак, він робить висновок, що саме ці факти стали стимулом у боротьбі українців за автокефалію.

Вони підштовхнули українських політиків і українське суспільство та остаточно усіх в Україні переконали в тому, що Томос дійсно є необхідним, а також дійсно є необхідною Єдина помісна українська церква. Тому дякуємо, Володимире Володимировичу, за те, що виконали таку важливу історичну місію. Невідомо, скільки ще УПЦ билася б за автокефалію без вашої участі і вашого втручання... Володимир Путін хотів увійти в історію як людина, яка приєднала Крим. А замість цього увійшов у історію як невдаха, за якого РПЦ втратила Україну. І сам зробив все для того, щоб ця втрата стала історичним фактом,

– підсумував Казанський.

Журналіст Денис Казанський про роль Володимира Путіна у тому, що Україна отримала Томос: відео

Нагадаємо, раніше патріарх Православної Церкви України Філарет заявляв, що Російська православна церква, що постійно звинувачує українців у розколі, сама на деякий час може опинитися у розколі.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео