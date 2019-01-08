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      Священика УПЦ МП засудили за допомогу бойовикам

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      Священика УПЦ МП засудили за співпрацю з бойовиками
      Священика УПЦ МП засудили за співпрацю з бойовиками / Фото з відкритих джерел

      Священник Української православної церкви Московського патріархату перейшов на бік бойовиків перешкоджав діяльності Збройних сил України. Новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив його до шести років позбавлення волі.

      Про це повідомляє прес-служба СБУ.

      Читайте також: Священики УПЦ МП допомагали бойовикам на початку окупації Донбасу, – волонтер

      Так, настоятель одного із храмів Новоайдарського району приєднався до лав терористів ще у 2014 році.

      На чолі групи антиукраїнськи налаштованих осіб клірик організував блокування автошляху до Луганська, перешкоджаючи переміщенню сил і засобів ЗСУ до району проведення АТО,
      – зазначили у відомстві.

      Відтак суд визнав священика винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

      "Початок терміну виконання покарання обчислюватиметься з дня його затримання. Засудженого оголошено у розшук", – зазначили у спецслужбі.

      До слова, після того, як ПЦУ 6 січня отримала Томос від Варфоломія, в УПЦ МП зробили низку критичних заяв. Зокрема, там стверджують, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу". 

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП Війна на Донбасі Служба безпеки України
      Джерело: 24 Канал
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