18:31
8 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, 7 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Священника УПЦ МП осудили за помощь пророссийским боевикам

      61 Читати новину українською
      Священника УПЦ МП осудили за сотрудничество с боевиками
      Священника УПЦ МП осудили за сотрудничество с боевиками / Фото из открытых источников

      Священник Украинской православной церкви Московского патриархата перешел на сторону боевиков и препятствовал деятельности Вооруженных сил Украины. Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил его к шести годам лишения свободы.

      Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      Читайте также: Священники УПЦ МП помогали боевикам в начале оккупации Донбасса, – волонтер

      Так, настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов еще в 2014 году.

      Во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО,
      – отметили в ведомстве.

      Следовательно, суд признал священника виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

      "Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск", – отметили в спецслужбе.

      К слову, после того, как ПЦУ 6 января получила Томос от Варфоломея, в УПЦ МП сделали ряд критических заявлений. В частности, там утверждают, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Теги: Новости Украины Новости политики Служба безопасности Украины Война на Донбассе УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      сегодня , 18:03 Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      Ірина Поліщук 639
      Медицинский форум – новая площадка для диалога и проведения качественной реформы здравоохранения
      сегодня , 17:00 Медицинский форум – новая площадка для диалога и проведения качественной реформы здравоохранения
      Андрій Доценко 92
      Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой
      сегодня , 16:01 Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой
      Яніна Ткачук 185
      Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      сегодня , 15:00 Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      Ян Валетов 965
      Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      сегодня , 14:01 Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      Ірина Поліщук 653
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук