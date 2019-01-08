Священника УПЦ МП осудили за помощь пророссийским боевикам

Священник Украинской православной церкви Московского патриархата перешел на сторону боевиков и препятствовал деятельности Вооруженных сил Украины. Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил его к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов еще в 2014 году.

Во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО,

– отметили в ведомстве.

Следовательно, суд признал священника виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

"Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск", – отметили в спецслужбе.

К слову, после того, как ПЦУ 6 января получила Томос от Варфоломея, в УПЦ МП сделали ряд критических заявлений. В частности, там утверждают, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".