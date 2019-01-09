Что сделал Путин, чтобы Украинская православная церковь отделилась от России

Несомненно украинский президент Петр Порошенко и некоторые другие депутаты и политики сыграли немалую роль в том, что Украина получила Томос об автокефалии, правда, посодействовал им в этом и хозяин Кремля Владимир Путин, который помог украинцам понять, чем на самом деле является РПЦ и ее приспешники в Украине.

Такое мнение высказал журналист и блогер Денис Казанский в своем видеоблоге.

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Как подчеркнул он, в Украине Томос считают в основном заслугой президента Петра Порошенко и некоторых других депутатов и политиков.

"И следует признать, что действительно без их усилий автокефалии УПЦ скорее всего сейчас не было бы. Возможно, она была бы когда-нибудь потом, позже, но не сейчас. Однако, кроме украинских политиков, есть еще один человек, которого можно поблагодарить за то, что Украина наконец-то получила свою поместную православную церковь. Этот человек – президент России Владимир Путин", – отметил представитель СМИ.

По его словам, хотя в России и Украине церковь формально отделена от государства и от политики, но в то же время все прекрасно понимают, что именно политика сыграла ведущую роль в том, что Украинская церковь наконец получила автокефалию.

Украинские политики действительно приложили немало усилий к тому, чтобы Украина получила Томос. А посодействовал им в этом, конечно, лидер Российской Федерации. Поспособствовал, прежде всего, своей агрессивной политикой в отношении Украины. Именно военная агрессия, аннексия Крыма, захват части Донбасса, участие российских граждан в убийствах украинских военных с 2014 года стали катализаторами всех этих процессов по отделению Украинской православной церкви от русской. В итоге все эти процессы серьезно запустились и увенчались успехом,

– пояснил журналист.

В то же время он отметил, что также благодаря Путину в Раде в 2014-м впервые за много лет сформировался проукраинский парламент, поскольку хозяин Кремля отобрал пророссийские регионы. Кроме того, он напомнил, что Константинополь об автокефалии впервые попросили украинские парламентарии в 2016 году, и после этого депутаты еще несколько раз делали подобные обращения.

"Да и сам Порошенко, который сыграл едва ли не самую главную роль в том, что Украина наконец получила Томос, пришел к власти фактически за один тур выборов на волне тех оккупационных процессов, которые запустила Россия", – добавил Казанский.

По его убеждению, хотя то, что происходит в Украине прокремлевские СМИ и эксперты называют "расколом", правда никто не сделал больше для этого "раскола", чем российский лидер Владимир Путин и его сторонники.

"Ведь, посмотрите, что сейчас происходит на оккупированном Донбассе. Мы постоянно видим факты того, что служители РПЦ или той же УПЦ МП приезжают на фронт и благословляют людей, которые воюют против Украины. Они благословляют убийства украинцев. Могут ли украинцы после увиденного ходить в церковь Московского патриархата", – говорит журналист.

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Следовательно, он делает вывод, что именно эти факты стали стимулом в борьбе украинцев за автокефалию.

Они подтолкнули украинских политиков и украинское общество и окончательно убедили всех в Украине в том, что Томос действительно является необходимым, а также действительно является необходимым Единая поместная украинская церковь. Поэтому спасибо, Владимир Владимирович, за то, что выполнили такую важную историческую миссию. Неизвестно, сколько еще УПЦ билась бы за автокефалию без вашего участия и вашего вмешательства... Владимир Путин хотел войти в историю как человек, который присоединил Крым. А вместо этого вошел в историю как неудачник, при котором РПЦ потеряла Украину. И сам сделал все для того, чтобы эта потеря стала историческим фактом,

– подытожил Казанский.

Журналист Денис Казанский о роли Владимира Путина в том, что Украина получила Томос: видео

Напомним, ранее патриарх Православной Церкви Украины Филарет заявлял, что Русская православная церковь постоянно обвиняет украинцев в расколе, сама на некоторое время может оказаться в расколе.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.



9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео