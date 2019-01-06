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      Православная церковь Украины предупреждает о провокациях в различных регионах: чего ожидать

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      Православная церковь Украины предупреждает о провокациях в разных регионах
      Православная церковь Украины предупреждает о провокациях в разных регионах / Фото из открытых источников

      В Православной Церкви Украины предупреждают о провокациях на религиозной почве, которые будут направлены на якобы "применение силы к верующим РПЦ". Цель провокаторов – создание желаемой картинки для российских пропагандистских каналов.

      Об этом сообщает в воскресенье Синодальное управление военного духовенства ПЦУ в Facebook.

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      О возможных провокациях сообщают военные священники из разных регионов Украины. Они будут осуществляться якобы на религиозной почве от имени "Правого сектора".

      Провокации должны проходить на камеры для создания медийной картинки "гонений" и "религиозной войны" в Украине, о которых постоянно говорят в кремлевских СМИ,
      – отметили в ПЦУ.

      При этом организаторы провокаций якобы призывают "применить силу к верующим и клирикам РПЦ в Украине".

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которой совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      К слову, Русская православная церковь заявляет, что подписанием Томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти десятки приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Православную церковь в Украине?​9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Теги: Православная церковь Украины Томос Религия РПЦ Новости Украины Новости политики Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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