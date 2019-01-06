Православна церква України попереджає про провокації у різних регіонах: чого очікувати

У Православній Церкві України попереджають про провокації на релігійному ґрунті, які будуть скеровані на нібито "застосування сили до вірян РПЦ". Мета провокаторів – створення бажаної картинки для російських пропагандистських каналів.

Про це повідомляє у неділю Синодальне управління військового духовенства ПЦУ в Facebook.

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Про можливі провокації повідомляють військові священики з різних регіонів України. Вони здійснюватимуться нібито на релігійному ґрунті від імені "Правого Сектора".

Провокації мають відбуватися на камери для створення медійної картинки "гонінь" та "релігійної війни" в Україні, про які постійно говорять у кремлівських ЗМІ,

– зазначили в ПЦУ.

При цьому організатори провокацій начебто закликають "застосувати силу до вірян та кліриків РПЦ в Україні".

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.



До слова, Російська православна церква заявляє, що підписанням Томосу для української церкви патріарх Варфоломій "остаточно відірвав себе від світового православ'я".

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти десятки парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.