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      "РПЦ – часть политической системы России": Порошенко сделал жесткое заявление

      201 Читати новину українською
      Порошенко жестко высказался о Русской Православной Церкви
      Порошенко жестко высказался о Русской Православной Церкви / Фото из открытых источников

      Россия "мертвой хваткой" вцепилась в свою церковную сеть в Украине, рассматривая ее как канал влияния. Поэтому,Русская православная церковь является частью политической системы Кремля.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в колонке для спецпроекта НВ "Мир в 2019", опубликованной на сайте "Нового времени".

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      "Волков империализма нужно уметь вычислять, даже если они в овечьих шкурах... Для Украины, постколониальной страны, которая не завершила борьбу за свободу от бывшей метрополии, такая установка чрезвычайно важна. Россия мертвой хваткой вцепилась в свою церковную сеть в Украине, рассматривая ее как разветвленный канал влияния. Русская православная церковь – часть политической системы РФ. Сам Путин сравнил РПЦ с ядерным оружием", – отметил глава государства.

      Украинский президент отметил, что "было бы преступлением смотреть на все это сквозь пальцы".

      Кроме того, он отметил, что переговоры о предоставлении автокефалии Украине начались еще несколько лет назад, но в 2018 году "вышли на финишную прямую". В частности, Вселенский патриарх Варфоломей поддержал создание единой Православной церкви в Украине и отверг все претензии Москвы на Украину, как каноническую территорию РПЦ.

      Томос об автокефалии – словно еще один Акт провозглашения независимости. Его стоит рассматривать как весомую часть государственной стратегии. Ее суть точнее всего передает соединение двух крылатых фраз Николая Хвылевого: "прочь от Москвы! Даешь Европу",
      – подытожил Порошенко.

      Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата на Русская православная церковь в Украине. Ранее в связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована единяа Православная церковь Украины, представители бывшего московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, где приняли решение, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение Украине на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости России Украина – Россия РПЦ Православная церковь Украины Петр Порошенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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