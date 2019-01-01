"РПЦ – частина політичної системи Росії": Порошенко зробив жорстку заяву

Росія "мертвою хваткою" вчепилася у свою церковну мережу в Україні, розглядаючи її як канал впливу. Тому, Російська православна церква є частиною політичної системи Кремля.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в колонці для спецпроекту НВ "Світ у 2019", опублікованій на сайті "Нового времени".

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"Вовків імперіалізму потрібно вміти вираховувати, навіть якщо вони в овечих шкурах... Для України, постколоніальної країни, яка не завершила боротьбу за свободу від колишньої метрополії, така установка надзвичайно важлива. Росія мертвою хваткою вчепилася в свою церковну мережу в Україні, розглядаючи її як розгалужений каналу впливу. Російська православна церква – частина політичної системи РФ. Сам Путін порівняв РПЦ з ядерною зброєю", – зазначив глава держави.

Український президент відзначив, що "було б злочином дивитися на все це крізь пальці".

Окрім того, він зауважив, що переговори про надання автокефалії Україні почалися ще кілька років тому, але у 2018 році "вийшли на фінішну пряму". Зокрема, Вселенський патріарх Варфоломій підтримав створення єдиної Православної церкви в Україні і відкинув усі претензії Москви на Україну, як канонічну територію РПЦ.

Томос про автокефалію – немов ще один Акт проголошення незалежності. Його варто розглядати як найвагомішу частину державної стратегії. Її суть найточніше передає з'єднання двох крилатих фраз Миколи Хвильового: "Геть від Москви! Дайош Європу",

– підсумував Порошенко.

Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачаєперейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні. Раніше у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, де ухвалили рішення, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, і було ухвалено дозвіл Україні на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.