Как Путин помог Украине получить Томос об автокефалии ПЦУ

Поспособствовал тому, что Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ, не только украинский гарант Петр Порошенко, а и хозяин Кремля Владимир Путин. Так как агрессия со стороны последнего собственно и убедила Вселенский патриархат сделать такой исторический шаг.

Такое мнение высказал украинский журналист Роман Цимбалюк в видеоблоге, появившемся на его Youtube-канале.

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Как подчеркивает он, роль действующего украинского президента Петра Порошенко в том, что Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ, является очень большой, и тот уже обеспечил себе место в истории.

Кстати, и президент соседней страны тоже приобщился к получению Украиной этого документа. Потому что как-то не любят у нас говорить об этом, но в целом все решения имеют своего предтечу. И сначала оккупация Крыма, а потом Донбасса фактически привела нас к тому, что мы имеем сейчас. Ведь когда-то Виктор Ющенко тоже хотел получить поместную церковь, но у него не получилось. И начало боевых действий убедило Вселенского патриарха в том, что иначе быть не может,

– отметил представитель СМИ.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина за Томос должна благодарить больше всего Вселенского патриарха Варфоломея. По его словам, он принял такое историческое решение, несмотря на огромное давление со стороны Москвы.

Что такое Томос? Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса? 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.



9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео