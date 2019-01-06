Кого Украина должна благодарить за Томос: красноречивое заявление Порошенко

Большой вклад в то, что Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви, сделал Вселенский патриарх Варфоломей. Также он принял это историческое решение, несмотря на огромное давление со стороны Москвы.

Такое заявление украинский президент Петр Порошенко сделал в комментарии греческом изданию TаNеа, передает его пресс-служба

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" Украина всегда будет благодарна Патриарху Варфоломею и Синоду Матери-Церкви за эти исторические решения. Он привел эту величественную мечту украинцев в реальность. Это чудо не было бы возможным без твердой позиции Его Святейшества Вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Матери-Церкви. Она воспользовалась безусловным каноническим правом исцелять раны, нанесенные украинскому православию несколькими веками московского господства", – отметил гарант.

По его словам, в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве и координации, которая собственно и помогла поддержать новорожденною независимую церковь Украины и плодотворно работать вместе в будущем.

Его Святейшество принял историческое решение, хотя он находился под сильным давлением со стороны Москвы. Это было знаковое решение, что подтвердило незаконность аннексии Москвой Киевской митрополии еще в XVII веке. Патриарх Варфоломей считает, что это является поворотным моментом в истории мирового православия и открывает его новую эпоху, новую эру православия. С независимой Украинской церковью весь православный мир будет сильнее,

– подчеркнул украинский лидер.

В то же время Порошенко отметил, что "его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей уже занимает особое место в истории Украины".

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"Со всем, что он сделал, и благодаря своей мудрости и руководящей роли, преданности Украине и православию, я сказал бы, что Его Святейшество будет считаться соучредителем новой Украины. Это очень особенная и историческая миссия", – подытожил он.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

Украина получила Томос: смотрите видео

чТО ранее говорил Варфоломей об Украине, томосе и православной церкви Украины: