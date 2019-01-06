Кому Україна має завдячувати за Томос: красномовна заява Порошенка

Великий внесок у те, що Україна отримала Томос про автокефалію Православної церкви, зробив Вселенський патріарх Варфоломій. Також він ухвалив це історичне рішення, попри величезний тиск з боку Москви.

Таку заяву український президент Петро Порошенко зробив у коментарі грецькому виданню TаNеа, передає його прес-служба

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"Україна завжди буде вдячною Патріарху Варфоломію та Синоду Матері-Церкви за ці історичні рішення. Він привів цю найвеличнішу мрію українців до реальності. Це чудо не було б можливим без твердої позиції Його Всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія, нашої Константинопольської Матері-Церкви. Вона скористалася безумовним канонічним правом зцілювати рани, завдані українському православ'ю декількома століттями московського панування", – зауважив гарант.

За його словами, у листопаді 2018 року було підписано угоду про співпрацю та координацію, яка власне і допомогла підтримати новонароджену незалежну церкву України та плідно працювати разом у майбутньому.

Його Всесвятість ухвалив історичне рішення, хоча він перебував під сильним тиском з боку Москви. Це було знакове рішення, що підтвердило незаконність анексії Москвою Київської митрополії ще в XVII столітті. Патріарх Варфоломій вважає, що це є поворотним моментом в історії світового православ'я та відкриває його нову епоху, нову еру православ'я. З незалежною українською церквою весь православний світ буде сильнішим,

– підкреслив український лідер.

Водночас Порошенко наголосив, що "його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій вже має особливе місце в історії України".

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"З усім, що він зробив, і завдяки своїй мудрості та керівній ролі, відданості Україні та православ'ю, я сказав би, що Його Всесвятість буде вважатися співзасновником нової України. Це дуже особлива та історична місія", – підсумував він.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Україна отримала Томос: дивіться відео

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