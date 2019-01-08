Як Путін допоміг Україні отримати Томос про автокефалію ПЦУ

Посприяв тому, що Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ не лише український гарант Петро Порошенко, а й господар Кремля Володимир Путін. Адже агресія з боку останнього власне і переконала Вселенський патріархат зробити такий історичний крок.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у відеоблозі, що з’явився на його Youtube-каналі.

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Як підкреслює він, роль чинного українського президента Петра Порошенка в тому, що Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ є дуже великою, і той уже собі забезпечив місце в історії.

До речі, і президент сусідньої країни також долучився до отримання Україною цього документу. Адже якось не люблять у нас говорити про це, але загалом всі рішення мають свою предтечу. І окупація спочатку Криму, а потім Донбасу фактично привела нас до того, що ми маємо зараз. Адже колись Віктор Ющенко теж хотів отримати помісну церкву, але у нього не вийшло. І початок бойових дій переконав Вселенського патріарха в тому, що інакше бути не може,

– зауважив представник ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна за Томос має завдячувати найбільше Вселенському патріарху Варфоломію. За його словами, він ухвалив таке історичне рішення, попри величезний тиск з боку Москви.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео